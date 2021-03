Hvitvasket penger for «Paradise»-Carl Aksel: – Ville ikke skuffe ham

Mannen i 20-årene fortalte i retten at han så opp til Carl Aksel Jansen (26) fordi han kjørte sportsbiler og brukte mye penger. Nå er han dømt for uaktsom hvitvasking.

Jansen ble i januar tiltalt for en rekke grove bedragerier med en totalsum på over 4,5 millioner kroner.

Han har erkjent straffskyld for de fleste bedrageriene og er ifølge sin forsvarer lei seg for det han har gjort.

I forbindelse med etterforskningen har politiet undersøkt kontoopplysninger for å finne ut hvor pengene har tatt veien. Det ledet dem til flere personer, deriblant mannen i 20-årene som nå er dømt til 90 dagers betinget fengsel.

«Mye fest og moro»

Ifølge dommen fra Oslo tingrett hjalp han Jansen med å hvitvaske 473.000 kroner.

Mannen tok imot pengene over syv transaksjoner og tok dem deretter ut i kontanter. Senere leverte han pengene videre til tredjepersoner.

I retten forklarte mannen at Jansen ba ham gjøre dette fordi han hadde en pågående inkassosak og derfor ikke ønsket å ha store beløp på konto.

Videre forklarte mannen at han kjente til Jansen gjennom hans deltakelse i realityprogrammet «Paradise Hotel», og at de senere hadde blitt kjent fordi de møttes på fester.

Mannen så opp til Jansen på grunn av hans personlighet og livsstil. Han syntes ifølge sin egen forklaring det var stas å omgås Jansen i sosiale sammenhenger.

«Det var mye fest og moro, sportsbiler, fine leiligheter og et generelt høyt pengeforbruk», heter det i dommen.

Jansens forsvarer, advokat Petter Bonde, ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

Pekte på kjendisstatus

I perioden da hvitvaskingen foregikk, var Jansen og den nå domfelte mannen på flere fester og bodde på et hotell i Oslo sentrum, har mannen forklart.

VERDIER: På sosiale medier har Jansen vist frem en luksuriøs livsførsel. Foto: Privat

Etter hvert ble han lei av hele opplegget, men fordi han hadde tillit til Jansen og ikke ønsket å skuffe ham, fortsatte han å gjøre som han ble bedt om.

Ifølge mannen hadde han inntrykk av at Jansen hadde mye penger, blant annet på grunn av hans kjendisstatus og generøsitet.

I ettertid erkjenner han at det derfor er merkelig at Jansen, som han trodde var rik, skulle ha et inkassokrav mot seg. Uansett tenkte han aldri at pengene stammet fra noe ulovlig, forklarte han.

Retten mener mannen må dømmes for grov uaktsom hvitvasking, fordi han burde ha skjønt at han bidro til å hvitvaske utbytte fra en straffbar handling.

I tillegg til 90 dagers betinget fengsel er han dømt til å betale tilbake 7.000 kroner som retten ikke har kunnet redegjøre for hvor det har blitt av.

– Vi er fornøyde med resultatet, sier politiadvokat Andreas Kruszewski i Oslo politidistrikt til TV 2.

Mannens forsvarer, advokat Solveig Høgtun, har ikke besvart TV 2s henvendelse.