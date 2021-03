Olaug Bollestad (59) og ektemannen er klare for TV 2-program

TV-programmet Sofa var en suksess på NRK da det ble sendt fra 2014 til 2017. Programmet har gjennom de fire sesongene blitt nominert til fire Gullruten-priser og vunnet én.

Nå har folkefavoritten vært å se på TV 2 i flere uker. Gjennom totalt ti episoder skal vi være «flue på veggen» hjemme hos kjente nordmenn når de fra sofaen skal dele sine TV-opplevelser.

I de to gjenværende episodene, dukker to nye fjes opp i programmet: Norges landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og ektemannen Jan Frode – best kjent som Hr Larkins på konas Instagram-profil.

Med null filter og mye humor, får vi begges ærlige mening fra sofakroken.

Landbruksminister Olaug Bollestad med mannen Jan Frode

Klare TV-favoritter

Til TV 2 sier Bollestad at de begge er seg selv, tross de mange TV-kameraene i stua.

– Vi fikk jo et spørsmål, og så tenkte vi at det å se litt TV sammen og snakke om det vi ser, kunne være en gøy ting. Det gjør vi jo rett som det er uansett. Jan Frode og jeg er oss selv, enten det er kameraer til stede eller ikke, sier ministeren.

Selv om verken hun eller Jan Frode har noe særlig kjennskap til TV-konseptet, så trives hun godt i sofakroken – og har noen klare favoritter.

– Vi liker Kompani Lauritzen godt, og også programmer som Senkveld og Lindmo. Nyheter og engelsk krim er også noe som vi gjerne kan få med oss, sier hun, og legger til:

– Filmer med mye vold og forferdeligheter styrer vi gjerne unna.

– Glade for å ha dem med

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, er fornøyd med å ha fått med Norges landbruksminister i det populære programmet.

– Det at det kommer nye folk med i løpet av en sesong, er en del av formatet «Sofa» bygger på. Vi har lenge hatt dialog med Bollestad, men de har ikke hatt anledning tidligere i vinter. Vi er veldig glad for å få dem med nå på slutten av sesongen, sier Dahl til TV 2.

Venninnene Annette Walther Numme (49) og Ingeborg Heldal (47) har også dukket opp som nye Sofa-kjendiser underveis i sesongen.

ALLE DELTAKERNE: Gjennom ti episoder besøker vi 15 hjem. Foto: TV 2 (montasje)

Dette er de andre deltakerne:

Vennene Jorun Stiansen (36) og Adam Schjølberg (38).

Jenny Jenssen (56), ektemann Tor Magne Jenssen-Søreng og datteren Tilje (14).

Vendela Kirsebom (53) og Petter Pilgaard (40).

Vennene Abubakar Hussain (33) og Mayoo Indiran (30).

Martine Lunde (24) og kjæresten Aleksander Sæterstøl (25).

Annette Walther Numme (49) og venninnen Ingeborg Heldal (47).

Niklas Baarli (31) og samboer Benjamin Silseth (29).

Pål Anders Ullevålseter (52) og Mette Solli (46) med deres felles datter Alva (8) og Påls sønn Robin (20).

Kristin Gjelsvik (34) og Dennis Poppe Thorsen (29).

Vennene Bernt Hulsker (43) og Marius Skjelbæk (30).

Lilli Bendriss (74) og søsteren Aase Sydness.

Duoen Lisa Tønne (42) og Sigrid Bonde Tusvik (40).

Folkefavoritten Leif Einar «Lothepus» Lothe (51) med familien.

FrP-veteran Carl I. Hagen (76) og kona Eli (73).

