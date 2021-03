For 16 år siden forsvant bilmerket MG, som ble med i dragsuget da Rover-gruppen gikk konkurs. Da var det mange som fryktet vi hadde hørt det aller siste fra det erke-britiske merket.

Det har vi vel på mange måter også gjort, men MG-navnet lever i alle fall videre. En stund etter konkursen, havnet nemlig MG i Kina og er nå eid av bilgiganten SAIC.

De siste årene har de startet på comebacket i Europa. I fjor kom MG tilbake til Norge og det må kunne sies å ha gått svært bra.

Den elektriske crossoveren ZS har nemlig tatt store markedsandeler, og kjørt fra en rekke av konkurrentene. Med startpris på svært gunstige 229.000 kroner, har ZS appellert til mange som ønsker seg mye elbil for pengene. Prisen og et bagasjerom på 448 er nok viktig for mange kjøpere, som samtidig tenker rekkevidde på moderate 263 kilometer er til å leve med.

– Derfor gikk Rover konkurs

SUV-en kommer i mai

Nå girer MG kraftig opp i Norge. Den ladbare hybriden EHS er allerede lansert. Denne uken ble det også kjent at MG skal lansere to helt nye elbiler i løpet av året.

Først ut er SUV-en Marvel R Electric, som skal komme til Norge i mai. Den ble presentert på en videokonferanse denne uken og kan bli en svært viktig bil for MG i Norge.

Importøren sammenligner den selv med biler som VW ID.4 og Skoda Enyaq. Da snakker vi SUV i familiebilklassen og en type bil som svært mange nordmenn nå ønsker seg.

Her møtte vi ZS EV for første gang

Med lengde rett under 4,7 meter er Marvel R Electric en SUV i familiebilklassen.

Kommer med 4x4

Priser er ikke klare ennå, men mye tyder på at MG vil fortsette sin aggressive prispolitikk i Norge. Her kan vi nok forvente oss at Marvel R Electric vil legge seg et godt stykke under de nærmeste konkurrentene i pris.

Nykommeren er nesten 4,7 meter lang. Den kommer med både bakhjulsdrift og 4x4. Rekkevidden blir estimert til rundt 400 kilometer, her venter MG på endelige tall. Med 288 hestekrefter, vil utgaven med firehjulstrekk gjør 0-100 km/t på spenstige 4,9 sekunder.

Prisene er ikke klare, men det vil overraske om ikke MG legger seg et godt stykke under de nærmeste konkurrentene.

Ikke det største bagasjerommet

Bagasjerommet virker noe snaut i forhold til bilstørrelsen, det er oppgitt til 357 liter. Viktig for mange norske kjøpere er det at bilen kan trekke tilhenger på inntil 750 kilo, dessuten ha 75 kilo last på taket.

Ombordladeren er på 11 kW, så langt sier ikke MG noe om hurtiglading. Men det vil overraske oss om Marvel R Electric ikke kan ta imot minst 75 kW her.

Den kommer fra Kina, men ble første gang vist som en Volvo

MG gjorde comeback i Norge i fjor. Nå er de i ferd med å bygge seg opp som en betydelig aktør på det norske markedet.

Verdens første elektriske stasjonsvogn

Samtidig som MG slapp informasjon om sin nye SUV, fikk vi også vite at de til høsten kommer med verdens første elektriske stasjonsvogn. MG5 Electric heter den og har samme drivlinje som Marvel.

MG5 er drøyt 4,5 meter lang, det betyr at den plasserer seg i samme klasse som blant andre VW Golf, Ford Focus og Opel Astra.

Bagasjeromsvolumet er det imidlertid ikke noe å si på. Bilen skal svelge unna 578 liter, dermed snakker vi solid familiebil-plass. Med baksetet nedfelt, vokser volumet til over 1.400 liter.

Her snakker vi virkelig sjelden bruktbil

