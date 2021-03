Ex on the Beach-deltaker fersket i å bryte karantene før innspilling

For å sikre at ingen av deltakerne er koronasmittet før de flytter inn på luksushytta i Hemsedal, er de pålagt å sitte 10 dager i karantene i forkant av innspillingen. Dette gjør deltakerne hjemme hos seg selv.

Etter planen skulle Cristian Brennhovd ha sjekket inn som joker allerede dag én. Etter det første bli kjent-møte mellom start-casten, skulle han befinne seg i hytta da de ankom. Slik ble det ikke.

Brennhovd overholdt nemlig ikke den obligatoriske karantenen hjemme i Oslo:

– Den klarte jeg å bryte. Jeg husker ikke. Jeg tror jeg dro på fest. Jeg snublet på fortauskanten og dro på fest, sier han.

Mistet TV-tid

Da produksjonen ble gjort oppmerksom på at Brennhovd ikke overholdt karantenereglene besluttet de å hente ham i Oslo, og innlosjere ham på et hotellrom i Hemsedal. Der måtte han tilbringe 10 dager mens de andre deltakerne festet, uvitne om at det var en som manglet på festen.

21-åringen dukker derfor opp på skjermen først tre uker etter at han egentlig skulle ha sjekket inn.

– Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk være med likevel, sier han.

– Hopping i høyet fra start

Brennhovd forteller at da han sjekker inn er det spesielt én jente som skiller seg ut. Første kvelden tar han nemlig med seg Caroline Nitter (22) på suiten.

De to har holdt kontakten også etter oppholdet i Hemsedal:

– Vi har en liten flørt. Så jeg håper det varer, sier han.