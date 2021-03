Tre skadd i bilulykke utenfor Fredrikstad

Nødetatene rykket onsdag morgen ut etter en kollisjon mellom to biler i Onsøy utenfor Fredrikstad. Tre personer er skadd, en av dem kritisk.

Politiet i Øst ble varslet om ulykken klokken 07.01 onsdag morgen.

– Det har vært en møteulykke mellom to biler. En bil skal ha kommet over i feil kjørebane og frontkollidert med en annen bil, sier oppdragsleder ved Øst politidistrikt, Henrik Larsen til TV 2.

Ulykken fant sted langs Mosseveien rett nord for Onsøy togstasjon.

– Tre personer er skadet. Sjåføren som skal ha kommet over i feil kjørebane er kritisk skadet, sier oppdragslederen.

Den kritisk skadde er en mann i 20-årene og de to andre skadde, en mann og en kvinne, er også i 20-årene.

Den kritisk skadde mannen fikk også førerkortet sitt beslaglagt og det ble opprettet sak av politiet etter ulykken.

En av ambulansene som fraktet de skadde fra ulykkesstedet hadde også et trafikkuhell på vei tilbake.

– Rett nord for ulykken måtte ambulansen gjøre en unnamanøver for en lastebil. Den havnet som følger av det i grøfta. Det skal ikke ha oppstått ytterligere skader som følger av den ulykken, men en ny ambulanse kom til stedet for å ta hånd om den skadde, sier Larsen.

Ifølge oppdragslederen var det kun snakk om materielle skader etter den ulykken og politiet opprettet ikke sak.