Mener bordkledning på 2,2 mill. norske hus ikke er brannfarlig

– Alle 2,2 millioner hus med trepanel i Norge er trygge. Det er kravene som er satt opp og tolkningen av dem som skaper problemet, sier administrerende direktør Berit Nordseth Moen i Alvdal skurlag.

Alvdal og to andre produsenter av royalimpregnert materiale ble hardt rammet da produksjon og salg av denne type bordkledning stanset på nyåret. Årsaken var at panelet ikke var testet og tilfredsstilte kravene i brannklassen.

- Et enormt antall prosjekter over hele Norge har stått stille i tre måneder, mens produsentene har ventet på svar på klassifiseringstester fra uavhengige laboratorier. Kommunen gir nå ikke brukstillatelse til bygg med royalkledning. Det har skapt en uholdbar situasjon. Bare vår bedrift har tapt store penger. Vi har blant annet tatt i mot returvarer for millionbeløp, sier Berit Nordseth Moen til TV 2.

Forsvarlig

Produsentene har sammen med bransjeorganisasjonen Boligprodusentene nå fått gjennomført nye uavhengige branntester av den royalimpregnerte kledningen og av vanlig malt eller beiset bordkledning. Ingen kledning tilfredsstiller fortsatt brannklasse D og testen viser i praksis ingen forskjell mellom kledningstypene når det gjelder brannresistens.

- Royalbehandlet kledning har med andre ord lignende brannresistens som de andre kledningene nordmenn faktisk bruker på husene sine. Det viser at denne testmetoden ikke kan brukes for å vurdere om en kledning er forsvarlig å bruke i forhold til brann, mener Nordseth Moen.

Boligprosjekt over hele Norge har stått helt stille siden nyttår, med enorme ringvirkninger for både produsenter, byggvarekjedene og byggindustrien.

BYGGESTOPP: Kledningen av Mørkved bukta skole i Bodø ble stanset fordi på grunn av usikkerhet rundt hvor brannfarlig royalimpregnert materiale er. Foto: Andreas Dahlmo/TV 2

– Det kan umulig være riktig å nå stanse produksjon, salg og bruk av alle kledningene folk i Norge bruker. Alternativet må etter vår mening være å finne en løsning for å raskt akseptere royalbehandlet kledning igjen, slik at både vi og hele verdikjeden kommer i gang med salg og prosjekter igjen, sier Nordseth Moen.

Byggeskikk

Boligprodusentene ber nå Kommunaldepartementet om et møte for å få endret veiledningen til regelverket.

– De må skrive dette på en måte som gjør at ordinær byggeskikk i Norge går greit. Jeg her helt rolig på brannsikkerheten til både royalimpregnert og annen kledning som blir behandlet etter at det har kommet på veggen, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene til TV 2.

Han har tro på at dialog med myndighetene skal munne ut i en klar konklusjon.

– Jeg vil ikke tro at myndighetene vil kreve at det skal gjøres noe med kledningen til de 2,2 millionene trehusene vi har i landet vårt, sier Jæger.