Får mental trening etter kaos-år: – Kan gjøre meg sterkere

Det har vært et kontrastfylt år for 28-åringen fra Jar. I mars i fjor fikk han beviset på at han var verdens beste alpinist. Aamodt Kilde hadde sitt livs sesong, og kunne løfte sammenlagtkula for første gang.

Men denne sesongen har vært en berg-og-dalbane.

– Det har vært alt fra herlig og strålende til dritkjipt, sier 28-åringen til TV 2.

VERDENS BESTE I FJOR: Alpinisten Aleksander Aamodt Kilde fikk trofeet for sammenlagtseieren i verdenscupen. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix Foto: Erik Johansen

Koronasmittet

Da han kom hjem fra Sölden, trodde han nesten ikke det var sant da den første koronatesten viste positivt resultat. Han fikk tatt en andre test. Da også den var positiv, ble det to uker helt i ro for Jar-gutten.

– Jeg ble faktisk ganske dårlig. Det var som en hard influensa, jeg fikk feber, muskelsmerter og mistet smak og lukt i fem dager, sier Kilde.

Toppidrettsutøveren tenkte også på hvordan kroppen ville føles etterpå.

– Man stiller seg jo spørsmålet: Fader, kommer jeg noen gang til å komme opp i den pulsen jeg vil eller er det risikabelt hvis jeg gjør det, de spørsmålene skytes jo inn, forteller han.

Heldigvis har ikke Aamodt Kilde hatt noen problemer etter at han ble friskmeldt, men den første treningsøkta med laget på Kvitfjell etter sykdommen kommer han nok ikke til å glemme med det første.

– Jeg var så støl at jeg holdt på å stryke med. Jeg har aldri vært så støl i hele mitt liv. Jeg klarte ikke å komme meg ut av bilen en gang, sier 28-åringen med et smil.

OPP OG NEDTURER: Aleksander Aamodt Kilde har fått kjenne på alt av følelser denne sesongen. Foto: Lemos Media

Verdenscupledelse og korsbåndskade

Så kjempet han seg tilbake i form. Den var faktisk så god at han vant to renn på rad i Val Gardena, og ledet verdenscupen sammenlagt like før sesongens store mål: VM i Cortina i mars.

TILBAKE: Aleksander feirer på toppen av pallen i Val Gardena i desember. Foto: Alessandro Trovati

Men 16. januar skjer det som skal ødelegge VM-drømmen for et av Norges største gullhåp. Kilde faller på storslalåmtrening i Østerrike og det fremre korsbåndet i kneet ryker. Operasjon var uunngåelig, og vanlig rehabiliteringstid er rundt åtte-ni måneder.

– Fallet var veldig udramatisk, og jeg tenker at det måtte jo skje før eller senere. Det har gått bra så lenge, så det var rart om det ikke skulle skje, sier han.

OPTIMIST: Her ligger Aleksander rett før operasjonen. På TVen oppe til venstre har han akkurat sett lagkamerat Sebastian Foss Solevaag ta sin første verdenscupseier. Foto: Privat

Nytt perspektiv

Operasjonen var vellykket. To måneder senere har han kommet godt i gang med rehabilitering og opptrening i Innsbruck. Byen han nylig valgte å flytte til for å slippe å bruke så mye energi på reising. For å bli enda bedre.

ØSTERRIKSKE ALPER: Aleksander Aamodt Kilde har funnet seg til rette i Innsbruck Les mer HJEMME: Aleksander har leid en leilighet i Innsbruck i ett år Les mer MOR OG SØNN: Her er moren, Kristin, på besøk. Foto: Privat Les mer SOL OG ALPER: Hvile er også en viktig del av rehabiliteringsplanen Les mer

Ni måneder med alternativ trening kan høres mye ut. Men Kilde, som fikk kallenavnet «Hulken» etter å ha knust rekorder i «Ironman-testen», graver seg ikke ned av den grunn.

– For å være en rehabiliteringssituasjon syns jeg det er litt givende, for jeg har aldri vært i denne situasjonen før. Det å kunne kjenne at kroppen bare fikser seg selv ved å tilføre de riktige bevegelsesmomentene er kult, sier den motiverte alpinisten.

BALANSE: Kneet må sakte trenes opp igjen til å tåle kreftene Les mer I VANNET: Bassengtrening har vært en del av opplegget Les mer HULKEN: Kilde har alltid vært glad i å trene Les mer NYE ØVELSER: Kneskaden er Aleksanders første alvorlige skade. Les mer

Brukt idrettspsykolog for første gang

Fjorårets beste alpinist har hatt veldig god fremgang og han trives overraskende godt med å være skadet. Han ser på det som ni måneder med fokus på å bli bedre, og tror han kan komme styrket ut av det, både fysisk og mentalt.

– Jeg jobber faktisk med en idrettspsykolog. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve det, men har skyldt på at jeg ikke har tid, og tenkt at jeg ikke trenger det. Men nå som jeg ikke står på ski, kan jeg i hvert fall få hodet mitt til å tenke at jeg gjør det, sier han entusiastisk.

Aamodt Kilde tror at han nå har valgt å fokusere på det mentale i tillegg til det fysiske kan gjøre ham til en bedre utøver.

GLADGUTT: Aleksander Aamodt Kilde i målomradet Adelboden i år. Foto: Fabrice Coffrini

– Det er dessverre negativt ladet å bruke psykolog, men det mener jeg er bare tull. For det å ha noen å prate med som kommer med noe annet enn deg selv er bare sunt, det putter tankeprosesser i riktig spor, sier 28-åringen.

OL om ett år - men noe annet motiverer mer

Negative tanker har ikke fått mye plass, til tross for at han gjerne ville vært på startstreken i VM. Og selv om han tror at han kunne kjempet om gull i Cortina.

– Jeg går ikke i kjelleren, men er bare litt innom og kjenner på at det hadde vært digg å være med på VM og at det hadde vært digg å kjempe om kuler og seier og stå på ski, men samtidig er det mange ting jeg kan gjøre så hvorfor ikke ha fokus på det istedenfor, sier han.

Om et snaut år er det OL, og det kommer ifølge Kilde på et godt tidspunkt. Men det er ikke OL-gull som driver ham. Tiden sammen med vennene på landslaget er noe han ser frem til.

SAVNER LAGET: Alpinistene Aleksander Aamodt Kilde (t.v.) og Kjetil Jansrud i Kitzbühel i 2017. Foto: Poppe, Cornelius

– Det er det som motiverer meg om morgenen. Jeg er keen på å reise på tur med gutta og ha det kult. Det er det som bringer glede i hverdagen min. Jeg tenker jeg skal gi gass for å komme så fort som mulig tilbake, avslutter han.

Om alt går etter planen skal han møte landslaget på samling i Norge i slutten av mai.

NB: Denne helgen sender TV 2 verdenscupavslutningen i alpint fra Lenzerheide.