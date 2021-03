Kjendisene har fått to griser oppkalt etter seg

På Langegården utenfor Bergen, har grisen Kurt fått seg to nye familiemedlemmer.

Det var etter at grisene Sonja og Erna gikk bort at bonden Erik Krohn-Hansen bestemte seg for å skaffe Kurt to nye koner. Søndag 14. mars våknet Kurt til lyden fra to søstre; 4 år gamle Vita og Wanda gryntet ved siden av ham.

STAS: Tvillingene synes det er stor stas. Foto: Vidar Ruud

Stas

Influenser-tvillingene Vita og Wanda Mashadi (27) synes det er en bragd å få to griser oppkalt etter seg:

– Vi synes dette er utrolig stas.

Det er imidlertid ikke første gang dette skjer:

– Vi vet at det finnes både kuer, fisker, hunder og påskeharer som er oppkalt etter oss, så at vi nå også får våre egne griser er jo en bragd.

De synes det er ekstra stas å vite at de er etterkommere av selveste Erna og Sonja, som bodde der før dem.

– Ryktene sier også at Kurt har hatt mange koneskifter, så han gleder seg til å slå seg til ro med oss, sier tvillingene spøkefullt.

Bonden svarer



God kveld Norge har vært i kontakt med bonden som sier at navnevalget kom naturlig.

– Disse grisene var to søstre og de har vært avhengige av hverandre hele veien, og da så vi etter et søskenpar som er uadskillige, da ble det naturlig å peilie seg inn på disse tvillingsøstrene, Vita og Wanda, forteller han.

Han sier videre at de kun bruker respekterte personer som de oppkaller dyrene etter.

På spørsmål om grisen Kurt er oppkalt etter artisten, Kurt Nilsen svarer han slik:

– Ja, det er han. Kurt har vært her i ni år snart. Vi tar alltid navnevalgene rundt middagsbordet, så da ble det Kurt den gangen.

Han kan fortelle at grisene, Vita og Wanda koser seg på Langegården og har blitt tatt godt i mot.

– Ja, det gjør de. De kom på søndag og jeg tror Kurt er fornøyd. Han har tatt godt i mot de og han har sluppet de inn i hjemmet sitt, sier han.

Krohn-Hansen håper de menneskelige tvillingene vil komme på besøk.



– De må komme til Langegården og hilse på. Jeg skjønner de nettopp har skaffet seg egen bolig, så de er i samme situasjon som mine Vita og Wanda, ler han.