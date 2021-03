Vil straffe sjekkeapp: – Inneholder spesielt avslørende informasjon

Forbrukerrådet mener sjekkeappen Grindr samler inn personvernopplysninger ulovlig. Nå ønsker de at Datatilsynet skal pålegge appen å slette personopplysninger.

I januar påla Datatilsynet et overtredelsesgebyr på 100 millioner kroner mot sjekkeappen Grindr. Bakgrunnen for gebyret var brudd på samtykkekravet i EUs personvernforordning, GDPR.

Gebyret tilsvarer ti prosent av selskapets globale omsetning ifølge Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet mener sjekkeappen nå må få en enda strenger straff.

Grindr har 13,7 millioner brukere globalt. Appen er en tjeneste for å kunne avtale nettdating eller sextreff for homofile, biseksuelle og transpersoner.

Lite å gjøre

– Hvis de ikke klarer å spore opp og slette personopplysningene som er samlet inn ulovlig, så viser det bare at de ikke har kontroll, sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad til TV 2.

Han forteller at det er lite brukerne av appen selv kan gjøre for å unngå at personopplysninger blir solgt videre til ulike selskap.

– Det skal være mulig å skru av deling av data med tredjepart, men jeg har selv prøvd det og det var ekstremt krevende.

Store konsekvenser

Grindr er en sjekkeapp som er spesialisert for homofile.

– En sjekkeapp inneholder spesielt avslørende informasjon. Personopplysninger kan få spesielt store konsekvenser i feil hender, sier Myrstad.

– Datalekkasje kan også føre til svindel og tyveri, og kan i verste fall benyttes til forfølgelse, for eksempel i land der homofili er straffbart, skriver forbrukerdirektør, Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

ALVORLIG: Forbrukerdirektør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, mener konsekvensene av en datalekkasje fra sjekkeappen Grindr kan få spesielt store konsekvenser. Foto: Berit Roald

Strengere straff

– De har stjelt data fra brukerne. Da er det ikke nok å bare betale et beløp uten å måtte gjøre noe aktivt, sier Myrstad.

Forbrukerrådet ønsker at appen skal:

Informere om hvilke selskaper som har fått tilgang på personopplysninger og hvordan denne informasjonen kan ha bli delt videre med andre selskaper.

Slette alle data som er ulovlig samlet inn, og sørge for at andre selskaper som har mottatt informasjonen gjør det samme.

Sikre at brukerne ikke utsettes for deling og spredning av personopplysninger til andre selskaper.

Antar feil

8. mars svarte Grindr på overtredelsesgebyret fra Datatilsynet. Det er advokat Eva Jarbekk i advokatfirmaet Schjødt som sto bak svaret.

TAR FEIL: Advokat Eva Jarbekk mener Datatilsynet antar feil om sjekkeappens personvernsinnstillinger.. Foto: Kyrre Lien

I brevet stiller Jarbekk seg uenig i antagelsene fra Datatilsynet og Forbrukerrådet.

– Grindr besvarer i brevet de påstander som blir fremmet i brevet fra Datatilsynet og håper å få til en konstruktiv dialog med Datatilsynet fremover, sier Jarbekk.

Jarbekk kommenterer ikke de nye ønskene fra Forbrukerrådet.

– Grindr har tidligere sagt at de er overbevist om at selskapets tilnærming til brukernes personvern er markedsledende blant sosiale applikasjoner, med det, forteller Jarbekk.