Nye smitterekorder – dette bekymrer Høie mest

Onsdag ble det satt smittrekord på landsbasis og i Oslo. Helseminister Bent Høie er bekymret for at vi ikke er over bakketoppen.

Ved midnatt natt til onsdag rapporterte FHI om at det i løpet av de siste 24 timene var registrert 1.156 nye smittetilfeller på landsbasis, noe som er døgnrekord for hele pandemien. En stor andel av tilfellene, er fra Oslo.

– Vi er bekymret for at vi ikke ser toppen av den tredje bølgen ennå og at det vil kunne fortsette. Det tar ofte én til to uker før tiltakene slår ut på smittetallene, sier Høie til NTB.

Helseministeren betegner smittesituasjonen som veldig alvorlig.

– Vi ser også at smitteøkningen fører til det vi har jobbet for unngå, nemlig at sykehusene nå opplever en stor belastning og må avlyse andre avtaler, sier han.

Onsdag rapporterte Oslo kommune at det er registrert 495 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 214 flere enn onsdag i forrige uke og det høyeste så langt under pandemien.

Mutasjonssmitte får skylden

Noe av skylden for de høye døgntallene mener avdelingsdirektør i FHI, Line Vold skyldes den britiske varianten.

– Vi tror jo at dette har sammenheng med at vi nå har stor utbredelse av den britiske varianten, altså denne mer smittsomme varianten, i østlandsområdet og spesielt i Oslo og Viken sier, Vold til TV 2.

– Hvor smittsom er den britiske varianten i forhold til vanlig korona?

– Betydelig mer smittsomt. Et eksakt tall på det har vi ikke, sier hun.

Vold forklarer at det er gjort noen studier som viser at det er mellom 50 og 70 prosent mer smittsomt, mens andre undersøkelser viser at det er mellom 30 og 50 prosent mer smittsomt.

Helsebyråd: Må revurdere metersregelen

De siste dagers høye smittetall, som toppet seg onsdag, har gjort at Oslos helsebyråd, Robert Steen nå ber helsemyndighetene om å vurdere metersregelen.

– Nasjonale helsemyndigheter bør vurdere metersregelen. Er det nok å holde en meters avstand? Hvis fagmyndighetene mener at det er større risiko for å bli smittet med en meters avstand, bør det kommuniseres tydelig, sier Steen til VG.

OSLO: Helsebyråd Robert Steen mener virusmutasjonene har endret spillereglene. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han mener de høye smittetallene som har vist seg å komme med de ulike mutasjonene, har endret spillereglene.

– Det sier noe om kraften i den britiske virusvarianten. Nå er vi i en situasjon der hvem som helst kan bli smittet hvor som helst, sier Steen til avisen.