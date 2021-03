Flere unge på sykehus: – Nye virusvarianter gir mer alvorlig sykdom i alle aldersgrupper

Gjennomsnittsalderen på personer som blir innlagt på sykehus har gått ned. Studier tyder på at mutasjonene kan gi 60 prosent økt sannsynlighet for alvorlig sykdom.

Samtidig som det daglig settes det nye smitterekorder, er også intensivplassene på sykehusene i ferd med å fylles opp.

Den siste tiden har det skjedd en endring i gjennomsnittsalderen til personer som blir alvorlig syke med korona.

– De som legges inn er yngre enn tidligere. For første gang i pandemien ser vi nå sykehusinnleggelser av folk som er født på 90-tallet, altså mennesker i 20-årene, sa helsebyråd Robert Steen (H) i Oslo på mandag.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarer endringen blant annet med at de nye virusvariantene forårsaker mer alvorlig sykdom. Han er også bekymret for at mange ser ut til å ha plager lenge etter de ble smittet.

Mer alvorlig sykdom

– Studier har vist at det kan dreie seg om rundt 60 prosent økt sannsynlighet for innleggelse og død. Det bidrar nok til at vi har flere innlagte nå enn det vi hadde med tilsvarende smittenivå ved nyttårsskiftet, sier Nakstad.

Helsedirektoratet ser den samme tendensen i Europa, mest i land med stor forekomst av den britiske mutasjonen.

Det er folk i 50-årene som utgjør den største gruppen på sykehus, men ifølge FHIs ukesrapport er det en økende trend i nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 30 og 79 år.

20 personer i alderen 30 til 39 år ble innlagt på sykehus i forrige uke, noe som er en dobling fra uken før. I tillegg ble åtte personer i aldersgruppen 0 til 29 år innlagt.

– Det har blitt rapportert om at pasienter i 20-årsalderen har blitt innlagt på sykehus de siste ukene, men av personvernhensyn går man ikke ut med detaljert alder og kjønn på innlagte pasienter, sier Nakstad.

Han understreker at den største risikofaktoren for alvorlig sykdom fortsatt er høy alder. I tillegg er andelen med underliggende sykdommer høyest i de eldste aldersgruppene.

– Blant yngre personer som blir alvorlig syke er det mange som ikke har underliggende sykdommer. Mange vet heller ikke at de har det, sier den assisterende helsedirektøren.

– Har en helt annen karakter

Det siste døgnet i Oslo ble det registrert 495 koronasmittede. Aldri før har tallet vært så høyt.

Helsebyråd Robert Steen (H) beskriver situasjonen som svært alvorlig og annerledes enn de tidligere har sett.

– 90 prosent smittes av det britiske muterte viruset og det har en helt annen karakter. Det er mye mer smittsomt, mye mer kraftfullt og smitter også mye yngre mennesker enn det vi er vant til, sier Steen TV 2.

UNGE: Helsebyråd Robert Steen (H) er bekymret for hvordan det muterte viruset sprer seg blant de unge. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han er særlig bekymret for at personer helt ned i 20-årene har blitt innlagt på sykehus.

– Det har vi ikke sett tidligere i pandemien. Det ser også ut som at unge i aldersgruppen fra 0 til 19 smitter mer og blir mer smittet. Smittearenaene er hovedsakelig barnehager og skoler, og dette er også helt nytt i Oslo, sier Steen.

Han forteller at han har fått rapporter om unge helt ned i 17-årsalderen som sliter med senskader etter å ha vært smittet.

– Vi skal være vare på at det ikke bare er sykehusinnleggelser og alvorlig sykdom vi skal bekymre oss over. Det kan være langtidskonsekvenser her som vi ikke har sett ennå. Derfor ønsker vi ikke at noen skal bli smittet, sier Steen.

RISIKO: Studier tyder på at personer i alle aldersgrupper har større risiko for å utvikle alvorlig sykdom med de nye virusvariantene. Foto: Lise Åserud / NTB

Unge kan trenge respirator

Av pasientene som er innlagt på Ahus, er nå over 70 prosent under 70 år.

– Endringen er tydeligst i at det er færre over 70 år som har behov for innleggelse. Der ser vi en halvering i forhold til første fasen av pandemien, sier Jan Erik Berdal, som er avdelingssjef på infeksjonsmedisinsk avdeling.

Koronapasientene på Ahus har behov for sykehusinnleggelse grunnet behov for surstoff, men det er betydelig variasjon i grad av behov og i øvrig sykdomsbilde.

De fleste pasientene er nå mellom 50 og 70 år, men de har også innlagte pasienter under 29 år, og noen mellom 30 og 39.

– Også ellers friske covid-pasienter under 40 år har vært alvorlig syke og med behov for respirator, sier Berdal.

LANGTIDSPLAGER: Jan Erik Berdal er bekymret over signaler om at mange som har vært smittet med korona, kan slite lenge i etterkant. Foto: Ahus

Dette kan være årsakene

Gjennomsnittsalderen på personer som trenger sykehusbehandling på grunn av covid-19 har altså blitt betydelig lavere siden starten av pandemien.

Berdal mener at årsaken til dette er at mange eldre er vaksinert, og at vi begynner å se effekten av det. I tillegg mener han at økningen i totalt antatt smittede kan forklare endringen.

Risikoen for at den enkelte unge havner på sykehus på grunn av korona er på promillenivå. 1 promille av 1000 smittede er bare 1, mens 1 promille av 100.000 smittede er 100.

– Nå som et større antall blir smittet, vil også antallet men ikke andelen som utvikler alvorlig sykdom øke. Dermed blir alvorlig sykdom blant yngre aldersgrupper mer synlig i statistikken, sier han.

Berdal opplever ikke at det er et alvorligere sykdomsbilde nå som den britiske varianten dominerer enn tidligere, men for å kunne si noe sikkert om dette kreves det observasjoner av større pasientgrupper enn hva enkelt leger kan observere.

Han er imidlertid også bekymret over signaler om at mange som har vært smittet, kan slite lenge i etterkant.

Mange får langvarige plager

– For de unge er den absolutte risikoen for å få livstruende sykdom liten, men vi er i ferd med å skaffe oss erfaring om at en betydelig høyere andel får langvarige plager, sier Berdal.

Avdelingssjefen forteller at mange unge også opplever å få en skikkelig hissig akutt sykdom. En mye høyere andel blant de som får intensivbehandling, får også langvarige ettervirkninger.

– Dette er ingen triviell sykdom, heller ikke for yngre. Man kan regne med at det tar opp til fire uker å komme tilbake i vanlig gjenge, men vi er også i ferd med å skaffe oss erfaringen med at enkelte har ulike plager lengre enn det, sier han.

– Jeg tror imidlertid at i likhet med de fleste infeksjonssykdommer som ikke gir kroniske infeksjoner, så vil man ikke få varig men av Covid-19.

PLAGER: Flere unge opplever at det tar langt tid å bli helt frisk etter de ble smittet av korona. Illustrasjonsfoto fra Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dette er plagene

Espen Rostrup Nakstad mener det er bekymringsfullt at unge også blir alvorlig syke med korona.

– Det er bekymringsfullt for den enkelte som rammes av alvorlig sykdom og for andre pasienter som får redusert sitt sykehustilbud når innleggelser øker kraftig, sier Nakstad.

I likhet med Berdal, registrer også han at mange opplever å være syke lenge etter at de ble smittet.

– Blant dem som ikke trenger sykehusinnleggelser ser vi også at det forekommer langtidsplager, såkalt «long-covid», i yngre aldersgrupper. Det dreier seg blant annet om langvarig tap av smaks- og luktesans, konsentrasjonsvansker, hukommelsesplager, slapphet og tungpust, sier Nakstad.

– Dette er også en av årsakene til at vi ønsker å holde pandemien under kontroll til flest mulig er vaksinert i Norge, sier han.