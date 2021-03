Zuccarello med Wilds 4.000. mål i historien

Lagets finske målvakt Kaapo Kahkonen hadde hele 31 redninger og holdt buret rent i kampen.

Ifølge NHLs sider var dette Wilds mål nummer 4000. For nordmannen var dette det 134. målet i NHLs grunnspill i karrieren. Zuccarello står også bokførst med 15 mål i sluttspillet.

Det var Oslo-mannens femte mål i hans 16. kamp for sesongen. Han har også tegnet seg for 14 målgivende pasninger etter at han var tilbake på isen i februar.

Målet kom ved et håndleddsskudd etter drøyt to minutter i tredje periode. Ryan Hartman og Jared Spurgeon sto for de andre målene i kampen.

Etter seieren ligger Minnesota Wild bare to poeng bak lederlaget Vegas Golden Knights i den vestlige serien, men med en kamp mer spilt.

Neste kamp for Wild er borte mot Coloraco Avalanche torsdag lokal tid.

