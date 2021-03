Biden til migranter: – Ikke kom hit

I et intervju med ABC uttalte president Joe Biden at migranter ikke bør forlate sitt hjemsted for å krysse grensen til USA.

Intervjuet fant sted i Darby, Pennsylvania på torsdag, og presidenten kom med en klar beskjed til migranter:

– Ikke kom hit, sa han til ABC.

De siste ukene har antall migranter som forsøker å krysse grensene inn til USA økt. En mengde enslige tenåringer og barn er nå under USAs varetekt langs grensen til Mexico.

– Ikke kom hit

– Jeg kan si det ganske tydelig: Ikke kom hit. Ikke forlat hjemstedet ditt, uttalte Biden under intervjuet.

Republikanere mener at Bidens forsøk på å løse opp i Trumps strenge innvandringspolitikk har ført til at flere nå ønsker å ta seg over grensen.

– Vi sender tilbake folk som forsøker å krysse grensen, sa presidenten til nyhetskanalen.

Kan bli verre

Da Biden ble spurt om det var en feil å ikke forutse denne økningen, svarte han at det også har vært en økning i 2019 og 2020.

– Denne kan bli verre, sa journalist Stephanopoulos.

– Det kan den, kanskje, svarte Biden, som også la til at han hadde hørt at de valgte å krysse grensen fordi han var en «grei mann».

– Her er greien: det gjør de ikke, konstaterte han.

Biden snakket med ABC News under et besøk til Philadelphia for å fremme krisepakken på 1,9 billioner som han signerte i forrige uke.