Ny rapport viser til russisk innblanding under det amerikanske valget

Vladmir Putins handlinger vil få særlig oppmerksomhet etter at etterretningstjenesten torsdag delte en rapport som omfatter innblanding fra russiske myndigheter under 2020-valget.

Russiske myndigheter skal ha blandet seg inn under 2020-valget med den hensikt å sverte presidentkandidat Joe Biden, og styrke sjansene til tidligere president Donald Trump, dette skriver CNN.

Rapporten fra USAs etterretningstjeneste ble publisert torsdag, og røper detaljer om russisk innblanding gjennom en påvirkningskampanje under 2020-valget.

Denne skulle angivelig «nedsette» president Joe Biden, og «støtte» tidligere president Donald Trump. Detaljer om at Putin skal ha oversett eller godtatt dette valget av presidentkandidat ble også delt, ifølge Reuters.

En massiv desinformasjonsprosess ble altså ifølge etterretningstjenesten rettet mot og åpent omfavnet av Trumps allierte, skriver avisen.

Ville forsterke splittelse blant folket

Den femten siders lange rapporten viser ikke bare til et ønske om å svekke Bidens vinnersjanse og øke den for Trump, det står også at Moskva forsøkte å undergrave offentlig tillit til valgprosessen og forsterke sosiopolitiske splittelser i USA.

Samlet gir rapporten som ble utgitt av kontoret til direktøren for nasjonal etterretning en svært omfattende vurdering av utenlandske trusler mot 2020-valget til dags dato.

Det legges vekt på omfattende påvirkningsoperasjoner fra amerikanske motstandere, deriblant Russland og Iran. Disse skal ha forsøkt å undergrave tilliten til den demokratiske prosessen i tillegg til å velge seg bestemte presidentkandidater og påvirke i deres favør.

Putins rolle vekker oppsikt

To anonyme kilder skal ha informert om at Washington forventes å innføre sanksjoner mot Moskva så snart neste uke grunnet påstandene i rapporten.

Den ukrainske parlamentarikeren Andriy Derkach er ifølge den nye rapporten en russisk spion. Foto: Sergei Supinsky / AFP

Funnene om Putins rolle vil sannsynligvis få særlig oppmerksomhet. Rapportens konklusjoner vil ha det til at Russland-vennlige personer, som den ukrainske parlamentarikeren Andriy Derkach, skal ha vervet unavngitte amerikanske politikere i sin kampanje for å skade president Biden og sønnen Hunter Biden.

ARKIVFOTO: Vladmir Putins handlinger vil få særlig oppmerksomhet etter at etterretningstjenesten torsdag delte en rapport som omfatter innblanding av russiske myndigheter under 2020-valget. Foto: Paul Sancya / AP

– Putin hadde oversikt over Andriy Derkachs aktiviteter, heter det i rapporten.

– Andre ledende tjenestemenn deltok også i Russlands valginnflytelsesinnsats. Disse inkluderer eldre nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenestemenn som vi vurderer ikke ville handle uten å motta minst en stilltiende godkjenning fra Putin, står det skrevet.

Demokraten Joe Biden slo republikaneren Donald Trump, og tok over presidentrollen i januar 2021.