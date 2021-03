BMW var tidlig ute med elbil – da de kom på markedet med kompaktmodellen i3. Salget har vært godt, ikke minst i Norge.

Men etter denne har det vært ganske stille. Helt til slutten av fjoråret - da de lanserte el-SUVen iX3. Den er som navnet indikerer, basert på en bil som nordmenn har vært glad i en årrekke: X3. Med unntak av at iX3 er elektrisk, er forskjellen at sistnevnte bare leveres med bakhjulsdrift. Ikke 4x4.

Men det stopper ikke med iX3. I år kommer både en større SUV, iX, og en sedan: i4.

Sistnevnte er bygget på samme plattform som 3-/4-serie. i4 får karosseriet som BMW kaller Gran Coupe. Det betyr i utgangspunktet en firedørs coupe – med rammeløse dører og coupe-aktig taklinje.

Nå har BMW sluppet de første bildene av nykommeren – enn så lenge bare eksteriøret.

Derfor blir denne viktig i Norge

Lang tradisjon

Basert på salget av biler som Tesla Model S og Model 3, er det ingen tvil om at det er mange kunder i dette segmentet.

BMW har allerede sterke tradisjoner med 3- og 4-serie. De siste årene har 3-serie blitt tilgjengelig som ladbar hybrid, som stasjonsvogn – og med firehjulsdrift.

Elektriske i4 blir også tilgjengelig i flere varianter. Inkludert er en M-utgave. M-bokstaven knyttes til de aller råeste og raskeste modellene til BMW.

i4 får opptil 530 hk – og gjør 0-100 km/t på rundt 4 sekunder.

Sporty linjer, BMW bruker Gran Coupe-karosseriet på i4. Foto: Fabian Kirchbauer

God rekkevidde

BMW i4 bygges på femte generasjon eDrive-teknologi. Den elektriske motoren, ladeenheten og høyspenningsbatteriet er helt nyutviklet. De gjør det mulig for BMW å ta et nytt og viktig fremskritt med de elektriske drivlinjene.

Batteripakken har en kapasitet på rundt 80 kWt, som vil gi en elektrisk rekkevidde på opptil 600 kilometer (WLTP).

Serieproduksjonen starter på fabrikken i München, senere i år.

Kjøreglede

Men nok prat om pris, ytelser og rekkevidde. For BMW-kjøpere er det gjerne én ting som trumfer alt: Kjøreglede.

BMW har ikke tatt lett på den oppgaven. Forutsetningene for smidighet og presisjon skal blant annet sikres ved bilens lange akselavstand, bred sporvidde, egen hjulstilling, store dekkdimensjoner, høy torsjonsstivhet, lavt tyngdepunkt og vektbalanse.

I tillegg får i4 et helt eget oppsett for dempersystemet, som reduserer den typiske bevegelsen hvor man gjerne opplever at bilen «setter seg» under kraftig akselerasjon.

Sammen med et nyutviklet antispinn-system, sørger det for maksimalt grep og stabilitet når gasspedalen virkelig får kjenne på trykket fra skosålen.

