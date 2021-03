At BMW skal slippe to nye elbiler i 2021 har vi visst en stund. Det er snakk om SUVen iX – og sedanen i4.

Førstnevnte blir en et nytt, elektrisk flaggskip. En stor SUV, med over 600 kilometers rekkevidde – bygget på en helt nyutviklet og skalerbar plattform.

Det vi ikke har visst, er at det kommer to varianter av iX. To batteripakker og ulike drivlinjer: iX xDrive40 og iX xDrive50.

Nå har man også sluppet informasjon om prisene.

Innstegsmodellen kommer til å koste fra 649.000 kroner. Denne får rundt 300 hk og rekkevidde på over 400 kilometer.

Over 600 kilometer rekkevidde

Toppmodellen får større batteripakke – og skal klare over 600 kilometer på én lading. Det gjør den til en av dem som har best rekkevidde i klassen. I tillegg får den over 500 hk – og en startpris på 799.000 kroner. Her er luftfjæring standardutstyr.

Kampanjemodellen, Fully Charged, som har en god porsjon utstyr, vil koste henholdsvis 795.000 og 935.000 kroner (se stor faktaboks nederst i saken).

Den store snakkisen, er altså at iX kommer i to ulike varianter.

– Interessen for BMW iX er, naturlig nok, svært høy. Jeg tror vi overrasker mange når vi nå kan fortelle at modellen kommer i to versjoner – og at norske forhandlere allerede nå kan ta imot bestillinger, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør BMW Group Norge.

Med innstegsmodellen, som de så langt har holdt kortene tett til brystet om, kaster de seg rett i strupen på Norges mest solgte bil i 2020: Audi e-tron.

I dette segmentet finner vi også Mercedes EQC – og Tesla Model X.

Prisene starter på 649.000 kroner. Toppmodellen starter på 799.000 kroner.

Hva i alle dager er denne knappen til?

Høyt salg

Det er mange som har ventet spent på iX-nyhetene. Men at det skulle komme en mer prisgunstig variant fra start, er altså en overraskelse.

Innstegsmodellen gjør at vi trolig vil få se et betydelig høyere volum av iX-salget, enn man først hadde forventet. Begge variantene kommer mot slutten av året.

iX leveres med firehjulsdrift som standard. Det er viktig for mange norske kunder.

Bakkeklaringen er på 195 mm, er omtrent like lang og bred som en BMW X5, like høy som en X6 og ruller på samme hjuldimensjoner som en X7 (21" eller 22"). Med en akselavstand på 3000 mm er dimensjonene i interiøret omtrent like stort som i BMW X5, men med bedre plass til ben, hode og skuldre.

Bagasjeromsvolumet blir over 500 liter, med dedikert plass for oppbevaring av ladekabler.

Her er BMWs kommende el-SUV på testtur i varmere strøk

iX får hurtiglading på opptil 200 kW.

Lading

Like viktig som rekkevidde, er det hvor raskt den kan lades. Her loves det opptil 120 km på 10 minutter. Det skal være mulig takket være hurtiglading opptil 200 kW på iX xDrive50. iX xDrive40 kan ta imot 150 kW.

Her har det skjedd en del de siste årene. Tesla sine hurtigladere klarer opptil 250 kW, mens Porsche Taycan skal klare 300 kW med sine Ionity-hurtigladestasjoner.

Bruker du 11 kW wallboks hjemme, kan du fullade fra iX fra 0 til 100 prosent på under 11 timer.

Mener nordmenn roter bort to milliarder kroner – hvert år!

Innvendig blir det store skjermer - og et helt ny generasjon av infotainmentsystem iDrive.

Dristig design

At bilen kommer til å bli lett gjenkjennelig som en BMW, er det ingen tvil om. Selv om en elbil trenger minimalt med kjøling, er de stående nyrene, eller grillen, en sentral del av designet.

I iX har nyrene imidlertid en annen funksjon enn på de andre modellene. De er "vinduet" til en rekke sensorer og systemer.

Eksteriøret ellers er ganske minimalistisk, og fokus på lav luftmotstand har gitt en Cd-verdi på bare 0,25. Det er lavt for en stor SUV. Sedanen Tesla Model S har for eksempel 0,21.

BMW iX skiller seg ut med rammeløse dører, trykksensitive døråpnere som erstatning for tradisjonelle dørhåndtak, utpregede og markante hjulbuer, og en bakluke som dekker hele bilens bakside.

Om ønskelig leveres BMW iX også med en eksteriørdesign-pakke som gir bilen et sportsligere uttrykk, deriblant med detaljer i bronsefarge.

Det blir en elegant midtkonsoll. Heldigvis beholder BMW menyhjul og hurtigmeny-"knapper".

Slik kommer du lengre med elbilen i vinter

Her testes norsk elbil-favoritt – får en viktig nyhet

Video: Vi har selvsagt testet den første el-SUVen til BMW:

Her får vi et unikt innblikk i BMWs framtid