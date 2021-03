Møtte supermodellene på kjendisfest: – Hun følte seg deilig

Adrian Sellevoll er for mange mest kjent som deltaker i reality-programmer som «Ex on the beach», «Skal vi danse», «Farmen-kjendis» og «71 grader nord kjendis».

I tillegg til å være en TV-personlighet, er bergenseren en habil artist som har blitt streamet over 20 millioner ganger på Spotify. Nå er han aktuell med en ny låt, «Bella Hadid», som er inspirert etter et møte med supermodellene Bella og Gigi Hadid.

Modellkarriere

Før 23-åringen gjorde sin TV-debut i programmet «Ex on the Beach» var han under et modellbyrå som heter «Team Models», men da de fikk vite at han skulle være med i det omstridte programmet fikk han sparken. Kort tid etter fikk han derimot mange henvendelser.

– Jeg ble fort plukket opp av «Everybody Models», og de sendte meg rett ned til Milano. Jeg bodde i Milano i ett år til sammen, mens jeg pendlet til Norge for å spille konserter i helgene, forteller han.

Artisten forteller videre at modellyrket er en beinhard bransje, men at det går mer utover kvinner enn menn.

– De går med høye hæler hele dagen, også får de ikke spise. Eller, de blir anbefalt å ikke spise. Jeg har så høy forbrenning at jeg kunne spise som en hest, sier han og fortsetter:

– Jeg var så tynn da jeg var der. Jeg veide kun 65 kg, mens nå veier jeg 84 kg. Jeg må komme meg i form fordi jeg vil fortsette med modellkarrieren. Drømmen er å jobbe for Dolce & Gabbana eller Gucci.

Invitert på kjendisfest

Sellevoll nådde forsidene da han gikk «Fashion week» for det prestisjetunge merket Armani. Han kan fortelle at det var full fest i tiden han bodde i Italia, og spesielt da han ble invitert til en kjendisfest.

– Det var så mange kjendiser der. Paris Hilton satt på bordet mitt, Chris Brown, 6ix9ine, Cardi B, Niki Minaj, Justin og Hailey Bieber, bare for å nevne noen som var på den festen, forklarer han entusiastisk.

Han forteller videre at supermodellene Bella og Gigi Hadid gikk forbi bordet han satt på.

– Da så jeg at Bella følte seg deilig, mye mer enn Gigi, og jeg følte meg fet som faen, jeg satt jo der med Paris Hilton og alt, sier han og fortsetter:

– Da ble jeg inspirert, så jeg skrev en sang om det.

Slik ble låten «Bella Hadid» til, og 23-åringen har fått en av Norges store rap-stjerner med på låten: Pål «OnklP »Tøyen.

– Jeg har jobbet med han før, men ikke på mine låter, sier han.