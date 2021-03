Fullstendig kaos i Europaliga-klubb – kaster stjernespillere under bussen

Klubbens tidligere president, Zdravko Mamic (61), ble mandag dømt til fengsel i seks og et halvt år. Under en pressekonferanse like før han ble arrestert valgte han å gjøre et forsøk på å ta med seg to tidligere Premier League-stjerner ned i fallet.

– Jeg tok pengene fra Dinamo gjennom Luka Modric og Dejan Lovren. Modric har fortsatt titalls millioner kroner på kontoen, som han delte med meg etter at vi inngikk en privat avtale, sa Zdravko Mamic under en pressekonferanse tirsdag.

Sammen med sin bror, Zoran Mamic, ble han dømt for skatteunndragelse og for å ha tatt store summer i egen lomme i forbindelse med overganger fra klubben.

Zoran Mamic sto på sidelinjen da Dinamo Zagreb tapte det første Europaliga-oppgjøret mot Tottenham forrige uke. Tirsdag sa treneren opp jobben etter at han ble dømt til fengsel i fire år og åtte måneder.

Om to dager møtes lagene til returoppgjøret.

DØMT FOR SVINDEL: Zdravko Mamic er i trøbbel.

Grunnen til at Modric og Lovren er innblandet i saken er at spillerne skal ha blitt betalt halvparten av overgangssummen da de ble solgt fra Dinamo Zagreb. Pengene skal de så ha overført til Zdravko Mamic. Den tidligere presidenten skal ha hatt lignende avtaler med flere andre Dinamo-spillere.

Det som har sendt Modric og Lovren i retten er at klausulene deres skal ha blitt redigert inn i kontraktene etter at de var solgt.

– De er også skyldige

Mamic skal ha sikret seg personlige kontrakter med mange av klubbens unge spillere da han var president i klubben. I kontraktene skal spillerne ha forpliktet seg til å dele inntektene med Mamic.

Samtidig la han inn klausuler i kontraktene deres med klubben om at halvparten av overgangssummen skulle gå til klubben, mens den andre halvparten skulle gå direkte til spilleren.

Når spillerne fikk pengene på konto overførte de dem til Mamic. Slik sikret han seg store summer da Modric ble solgt til Tottenham og Lovren ble solgt til Lyon.

Mamic har ikke lagt skjul på at han har mottatt pengene, men han mener det er lovlig, ettersom han hadde kontrakter med spillerne.

– Dersom vi må returnere pengene, så må Lovren og Modric også gjøre det. Jeg ønsker dem alt godt, men de er medskyldige her, sa Zdravko Mamic under pressekonferansen.

Begge spillerne har tidligere vært siktet for falsk forklaring i saken, men anklagene ble senere droppet.

Til tross for at saken ble rullet frem like før VM i Russland i 2018, klarte Modric å lede landet helt til finalen mot Frankrike. Foto: Thanassis Stavrakis

Han rettet også tungt skyts mot høyesterettspresidenten Djuro Sessa.

– Mannen er kleptoman og kriminell. Han er en svindler, sa den tidligere Dinamo-presidenten.

Mamic flyktet til Bosnia etter at saken ble rullet opp i 2018. Etter dette har han holdt seg i landet. Bosnia har tidligere sagt nei til å utlevere ham til nabolandet, ettersom han også har statsborgerskap hos dem.