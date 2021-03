Vinícius herjet da Real Madrid gikk til kvartfinale: – Banens artist

Real Madrid er klare for kvartfinalen i Champions League for første gang på to år.

Real Madrid 3-1 Atalanta

Vínicius Júniors dribleraid og Sergio Ramos' straffemål øverst!

Real Madrid hadde en 1-0-ledelse å gå på fra første oppgjør i åttedelsfinalen av Champions League. I returkampen på Estadio Alfredo di Stéfano tirsdag kveld ble det også seier mot Atalanta og avansement til kvartfinalen.

Det er første gang på to år at hovedstadsklubben har tatt seg til kvartfinale i Europas gjeveste klubbturnering. I fjor røk de for Manchester City og året før ble Ajax for sterke.

Karim Benzema, Sergio Ramos og innbytter Marco Asensio scoret Real Madrids mål, mens Luis Muriels frisparkperle ti minutter før slutt ble et trøstemål. Det var imidlertid en annen spiller som skilte seg ekstra ut tirsdag kveld.

Vínicius Júnior driblet gjestene fra Bergamo i senk. Brasilianeren vartet opp med flere tuneller og forseringer som Los Blancos-fansen nok vil ønske å se i reprise. I begynnelsen av andreomgang driblet han seg gjennom hele Atalantas banehalvdel før han skjøt utenfor. Etter timen vant han straffen som kaptein Ramos scoret til 2-0.

– Han har vært banens beste og i alle fall banens artist, kommenterte TV 2s fotballekspert Petter Myhre om Vinícius Júnior da han ble byttet ut midtveis i andreomgang.

Benzema scoret igjen

Karim Benzema har vært i storform denne sesongen og fant veien til nettmaskene også tirsdag kveld. Etter flere fine driblinger og flikker innledningsvis, kronet den franske spissen førsteomgangen med sin 68. Champions League-nettkjenning.

Gjestenes keeper Marco Sportiello ga ballen rett til Luka Modric som uselvisk og elegant satte Benzema opp på åpent mål for hans 21. mål for sesongen.

– Det er effektivt. Når de først vinner ballen, så er Benzema trygg og god. Det er herlig å se at han synes det er stas å score mål. Han jubler som et lite barn, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

– Han er så gull verdt for Real Madrid, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes om målmaskinen etter scoringen.

Atalanta nære

Bortelaget fra Bergamo i Italia har bøttet inn mål i Serie A og det var de scoringssultne gjestene som skapte kampens første mulighet etter to minutter. Luis Muriels innlegg var presist, men Robin Gosens avslutning gikk midt på Thibaut Courtois.

– Det er en enorm mulighet, egentlig, når man ser hvor den kommer fra. Det var bare et bedre treff som trengtes for scoring, sa Thorstvedt om de blå og svartes sjanse.

Med ti minutter til pause kom Real Madrids åpningsmål, signert nevnte Benzema. 1-0 til pause.

Vinícius-raid

Like etter pause driblet Vinícius Júnior seg over hele Atalantas banehalvdel i et voldsomt tempo, men da brasilianeren skulle sette ballen i mål alene med keeper gikk avslutningen utenfor.

Da fikk han bedre uttelling etter 58 minutter. Vingen ble felt på sekstenmeterstreken av Rafael Tolói og vertene fikk straffe. Den ekspederte Sergio Ramos i mål til 2-0.

– Selvfølgelig, han er kapteinen vår. Vi er glade for å ha ham tilbake, men vi kan stole på alle, sier Thibaut Courtois på spørsmål om der var godt å ha forsvarsspilleren tilbake.

Med kvarteret igjen kunne innbytter Duván Zapata skape litt spenning på tampen, men alene med Thibaut Courtois var det sistnevnte som kom best ut da han sto for en strålende redning.

Luis Muriel scoret et perlefrispark med ti minutter igjen før innbytter Marco Asensio fastsatte sluttresultatet til 3-1 og 4-1-seier sammenlagt.