Frisør avslørt av penisbilde – dømt til livstid i fengsel

Oktober 2015: Kjendisstylist Lenny Royal (32) og frisør Daryll Rowe (27) flørter hemningsløst på Grindr.

I BARIS: Daryll Rowe tar en selfie i speilet på et Twitter-bilde. Foto: Daryll Rowe/Twitter

Daryll har akkurat flyttet til Brighton, som er Englands uoffisielle homohovedstad.

Det begynte med noen kjappe meldinger på den omstridte datingappen, før Daryll og Lenny gikk over til å sende hverandre intime bilder.

De avtaler å møtes hjemme hos Lenny for å ha sex, og Lenny sender ham adressen sin.

«Men, bare så du vet det, så bruker jeg ikke kondom,» skriver Daryll.

Lenny har akkurat blitt dumpet etter et 12 år langt forhold, og har ingen planer om å dra på sextreff uten beskyttelse.

Lenny vokste opp i New York, og på 80-tallet mistet han begge sine narkomane foreldre til aids.

Hele livet sitt har han fryktet å bli smittet.

«Vi må bruke kondom, ellers kan vi ikke møtes,» svarer Lenny.

Da blir det stille fra Daryll.

Det tar flere timer før svaret kommer:

«Ok, vi kan bruke kondom».

ANGRER: Lenny Royal har stått frem i flere britiske medier og fortalt om det skjebnesvangre møtet med Daryll Rowe. Foto: Lenny Royal/Instagram

Lenny har for lengst fått en dårlig magefølelse, og blokkerer Daryll på Grindr.

Plutselig ringer Daryll ham fra et hemmelig telefonnummer.

– Jeg står utenfor, sier han.

Lenny lar seg lure av den sjarmerende, pågående frisøren, og slipper ham inn.

Det angrer han bittert på den dag i dag.

– Skulle aldri ha åpnet døra

– Det er et øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme. Jeg skulle aldri ha åpnet den døra, sier Lenny i BBC-dokumentaren «Why did Daryll Rowe use HIV as a weapon?».

For, så fort han er inne, presser Derryl seg mot Lenny og vil ha sex uten kondom.

– Det er ikke dette vi ble enige om. Hvis du ikke bruker kondom, så må du gå hjem, sier Lenny.

Daryll adlyder og tar fort på seg et kondom han har i lomma.

Lenny har ingen anelse om at Daryll for seks måneder siden fikk vite at han er alvorlig syk og svært smittsom.

Han vet heller ikke at Daryll klippet hull i kondomet før han dro hjemmefra.

Smeller med døra

De har sex i flere timer, før de slenger seg ned på senga og ser på morsomme YouTube-videoer.

Lenny har en middagsavtale, og ber til slutt Daryll pent om å gå.

– Da ble stemningen ganske rar, sier Lenny.

Daryll har ikke lyst til å gå, og tramper demonstrativt ut av leiligheten uten å si ett ord.

Lenny blokkerer den merkelige frisøren fra alle sosiale medier, men etter ei uke kommer det plutselig flere korte WhatsApp-meldinger fra Daryll:

«Hvordan våger du å blokkere meg? Dumme amerikaner!»

«Du blir ikke kvitt meg. Du må brenne».

«Jeg rev hull i kondomet. Du er dum. Jeg har tatt deg.»

«Jeg har hiv. Lol. Oops!»

Lenny stirrer i vantro på mobilskjermen, og hånda skjelver.

Rev virkelig Daryll hull i kondomet? Hva vil dette bety?

LANGET UT: Under rettssaken mot Daryll Rowe ble det vist frem meldingene han sendte til menn han hadde hatt sex. Foto: Politiet

Bare én ting å gjøre

Lenny legger godviljen til, og tenker at Daryll helt sikkert bare er sint fordi han ble avvist.

Men, to uker senere får Lenny vondt i halsen. Lymfene verker også, og én setning går på repeat i hodet hans:

«Jeg har hiv. Lol. Oops!»

Lenny klarer ikke å slå fra seg tanken om at han faktisk ble smittet, og bestemmer seg for å ta en test.

Dagen etter ringer klinikken og ber ham om å komme ned til dem.

– Det var det. Livet mitt er over, sier Lenny da en sykepleier bekrefter hans verste mistanke.

– Kunne egentlig ikke kunne si noe, men ...

Lenny er både rasende og fortvilt, og viser sykepleieren de skremmende meldingene han fikk fra Daryll.

Hun måper.

– Hun sa at hun egentlig ikke kunne si noe, men at jeg var den fjerde mannen som hadde opplevd akkurat dette, sier han.

Det er starten på det som skal bli en av de mest omtalte kriminalhistoriene i Storbritannia, som endte i en historisk dom takket være et tilfeldig penisbilde.

RASENDE: Lenny Royal i avhør med Sussex-politiet i 2016 etter å ha anmeldt Daryll Rowe. Foto: Politiet

Fra kokosolje til hiv

Vi går tilbake til 22. april 2015, altså seks måneder før Daryll og Lenny møtes for første gang:

Daryll legger ut et klipp på sin nyopprettede YouTube-kanal, hvor han prater om veganisme og sunt kosthold.

– Jeg drikker ikke. Jeg røyker ikke. Jeg bruker kokosolje i maten fordi det er veldig bra for immunforsvaret fordi det har mange aminosyrer, sier han, og gir tips om hvor man kan kjøpe bra kokosoljer.

Daryll, som også har flere kontoer på Twitter hvor han legger ut lettkledde bilder av seg selv, legger ut om hvor sunn og frisk han er.

Han har ingen anelse om at han faktisk er hiv-smittet.

Skjuler sykdommen for alle

Han har vært åpen homofil siden han var 15, og har lenge vært svært aktiv på Grindr.

Appen blir ofte brukt av menn som vil møtes for å ha uforpliktende sex, og Daryll er én av dem.

POPULÆR: Grindr er en lokasjonsbasert datingapp for homofile og bifile menn, transpersoner og skeive. Foto: Chris Delmas/AP

Bare dager etter at han har lagt ut YouTube-videoen, får han diagnosen.

Legen vil gi ham medikamenter som gjør ham symptomfri og ikke smitter andre, men Daryll nekter å ta i mot.

Han holder diagnosen skjult for alle, inklusive fosterforeldrene hjemme i Edinburgh, og begynner å google.

Han vil finne en naturlig kur mot viruset, og kommer over såkalt urinterapi.

Skråsikker på at urinterapi fungerer, begynner han å drikke sin egen urin hver morgen i den tro at det kurerer ham.

Skremmer og sjokkerer

Juli 2015: Daryll registrerer seg på flere datingapper for homofile menn, og pøser ut meldinger til alle han kan tenke seg å ha sex med.

Han spør om de vil møtes for å ha ubeskyttet sex.

Noen sier ja, andre sier tvert nei.

De som sier nei, blir lurt av Darylls ødelagte kondomer.

En varm julikveld i 2015 blir Daryll invitert hjem til en mann som kaller seg Stuart.

Stuart krever at Daryll tar på seg et kondom før de har sex, og så fortsetter de som avtalt.

Før Stuart skal gå hjem, legger han merke til at Darylls kondom, som ligger på madrassen, ikke har sæd i seg.

– Er du en av de der paranoide folka?

Stuart spør Daryll om han egentlig brukte kondomet.

– Er du en av de der paranoide folka? Ja, jeg hadde kondom på, svarer han, og Stuart tror på ham.

Samme kveld sender Daryll ham en melding.

«Syntes du at det var bra sex?»

Stuart svarer ikke. Han tenker fortsatt på det tomme kondomet.

Noen timer senere renner det inn meldinger fra en rasende Daryll:

«Du er en jævlig ekkel idiot».

«Ha Ha Ha Ha. Jeg tok av meg kondomet».

«Kanskje du har fått feber? Jeg har hiv. Lol».

Feber er kjent som et tidlig tegn på hiv.

Blir forbanna av aktiv-status

Daryll reiser rundt i Brighton og har sex med mann etter mann.

Etter å ha hatt ubeskyttet sex med en mann som kaller seg Peter, skriver Daryll dette:

«Jeg har hiv og er veldig smittsom😉»

AVVIST: Mennene som avviste Daryll Rowe etter å hatt sex med ham, fikk meldinger som dette. Foto: Politiet

Ferden går videre til Andrew, som også går med på å ha ubeskyttet sex.

Andrew sover over hos Daryll.

Morgenen etter setter han seg på bussen hjem og sjekker et varsel han har fått på Grindr.

Det tar bare sekunder før det tikker inn en melding fra Daryll, som har sett at Andrew er aktiv i appen:

«Det er helt utrolig at du allerede er online! Du er ei hore som er på Grindr så fort etter at vi møttes.»

Andrew gidder ikke å svare.

En kveld Andrew er ute og tar seg en pils, sender Daryll ham meldinger som får det til å gå kaldt nedover ryggen:

«Jeg håper at du likte de fire ladningene mine»

«Jeg har hiv😁 »

Livredd for resultatet

I tur og orden drar mennene som har fått slike meldinger fra Deryll til legen.

De er livredde for å ha fått hiv.

Andrew, som drakk ei hel flaske vin for å roe nervene mens han ventet på testresultatet er ikke blitt smittet. Også Peters resultat er negativt.

Stuarts test er derimot positiv. Det samme er Lennys.

De to smittede mennene vet foreløpig ikke om hverandre da de kontakter politiet og forteller dem nesten identiske historier om frisøren Daryll.

– Fra det øyeblikket jeg fikk diagnosen, visste jeg at jeg måtte anmelde dette. Han var en farlig person som måtte stanses, sier Stuart.

72 kritiske timer

I disse dager er hiv ingen dødsdom, og man kan ta PREP-pillen som gjør at man kan ha sex uten kondom uten å risikere hivsmitte.

TEST: En hiv-test tas med en blodprøve Foto: Claudio Reyes/AP

Hvis man mistenker at man er smittet av hiv, kan man innen 72 timer ta en PEP-kur.

PEP står for post-eksponerings profylakse, og er en hastekur som skal tas i fire uker.

Kuren minsker risikoen for å utvikle hiv – men kun hvis man starter på kuren under 72 timer etter at man tror man er blitt smittet.

Det finnes ifølge Den norske legeforening ingen dokumentasjon på at behandlingen har effekt ved oppstart etter 72 timer.

Daryll tok ikke PREP-pillen for å unngå å smitte menn han hadde sex med, og ventet alltid minst 72 timer før han fortalte dem at han har hiv.

Stikker av

Oktober 2015: Ryktene i det homofile miljøet begynner å gå.

«Alle» prater om den kjekke frisøren med skotsk aksent som smitter folk med hiv og trakasserer dem etterpå.

Daryll får kanskje nyss i ryktene, for han stikker av fra leiligheten før politiet rekker å få kontakt med ham.

Politiet klarer ikke å finne verken en adresse, en bankkonto eller et telefonnummer som kan kobles til ham.

Alt de vet, er at Daryll fortsatt bruker Grindr for å avtale sextreff med menn, og at han er aktiv i appen døgnet rundt.

Finner flere hundre meldinger

Februar 2016: Takket være all aktiviteten på Grindr, klarer politiet til slutt å spore ham opp i en leilighet i Brighton.

ARRESTERT: Daryll Rowe ankommer en rettshøring i Brighton. Foto: REX

Flere måneder har gått, og nå er det totalt syv menn som har anmeldt ham for å ha smittet dem med hiv.

Mens Daryll blir varetektsfengslet, saumfarer politiet telefonen hans.

Der finner de flere hundre sextreff-meldinger som er sendt til menn over hele Storbritannia.

Politiet må kontakte alle mennene for å be dem om å ta en hiv-test hvis de har hatt sex med Daryll.

I frykt for at det er enda flere ofre der ute, går myndighetene ut i mediene.

De ber alle menn som har hatt sex med en mann i 20-årene med skotsk aksent om å hiv-teste seg.

– Alle som tror de kan ha hatt et seksuelt møte med denne mannen blir bedt om ta kontakt, og alle som er bekymret blir oppfordret til å ta kontakt med sine lokale helsetjenester, lyder etterlysningen fra Brightons folkehelsedirektør Tom Scanlon.

Lyver i avhør

Daryll blir siktet for å ha forårsaket grov kroppsskade, men nekter for alt.

– Har du hiv, spør politibetjenten i avhør.

– Nei, svarer Daryll.

Han sier at han ikke har hiv-testet seg i det siste, men at han har hatt ubeskyttet sex med en person han datet for en tid tilbake.

– Jeg er egentlig litt bekymret, sier han, uten å vite at politiet sitter på hele legejournalen hans og vet at han fikk hiv-diagnosen for et år siden.

Etter å ha blitt løslatt mot strenge kausjonsregler, flytter Daryll inn til sine fosterforeldre i North Berwick i nærheten av Edinburgh.

Der blir han tvunget til å ta hiv-medisin, som gjør at han ikke kan smitte andre, mens han venter på den kommende rettssaken mot ham.

Skåldet med kokt vann

I BBC-dokumentaren sier Darylls fostermor Jacqui at hun og ektemannen Henry adopterte Daryll da han var åtte år gammel.

Da hadde han bodd hos en rekke familier som ikke klarte å ta seg av ham.

Han hadde flere arr på kroppen da han flyttet inn, og fortalte at han husker hvordan han ble skåldet med kokt vann.

Jacqui sier at hun ikke kan forstå hvordan adoptivsønnen, som hadde 120 Barbie-dukker, med vilje har smittet så mange.

– Det var ikke vanskelig å elske Daryll. Han var så desperat etter å bli elsket. Han var veldig kjærlig. Å tro at han bevisst smittet noen med hiv er helt utrolig. Det finnes ingen unnskyldning for Darylls oppførsel, sier hun i dokumentaren.

«The HIV Hairdresser»

August 2016: Daryll er livredd for å havne i fengsel, og stikker av fra fosterforeldrene og rømmer til skogs.

Mens mediene gir ham kallenavn som «The HIV Hairdresser» og «HIV Fugitive», bosetter han seg i et telt i Pentland Hills utenfor Edinburgh.

Flere titalls ansatte i engelsk og skotsk politi jobber fulltid med å finne Daryll, og nå er det totalt 22 menn som har anmeldt ham.

Finner forlatt telt

Med politiet i hælene, forlater Daryll teltet og setter kursen mot Newcastle.

Like etter finner politiet det forlatte teltet, med flere fulle bokser med hiv-medisin med Daryll Rowes navn på.

Nå som de vet at Daryll har sluttet å ta medisinenes sine, frykter de at han er i full sving med å smitte enda flere menn.

November 2016: I all hemmelighet tar Daryll inn på et hotell i Newcastle og oppretter en profil på datingnettstedet Plenty of Fish.

Der kaller han seg «Gary Cole», og kommer i kontakt med en ensom mann som trenger selskap.

Mannen lar seg sjarmere av kjekke «Gary Cole».

Da «Gary Cole» forteller ham at han ikke har noe sted å bo, tilbyr mannen ham å flytte inn hos seg, og Daryll blir boende hos mannen i tre måneder før det smeller.

Avslørt av penisbilde

Daryll registrerer seg på et eskortenettsted for å tjene penger, og legger ut flere bilder av penisen sin.

Det skotske og engelske politiet jobber tett sammen for å ta ham, og saumfarer alle nettsteder de mistenker at Daryll kan ha en profil.

En oppmerksom politimann klikker seg gjennom eskortenettstedet, og kommer over et kjent penisbilde.

Han har sett nøyaktig det samme bildet på telefonen som de tok fra Daryll da han ble pågrepet.

På eskortesiden er det oppgitt et nummer som tar politiet rett til huset Daryll nå bor i.

Knuser ryggvirvel

TATT: Daryll Rowe på politiets arrestasjonsfoto etter pågripelsen. Foto: Politiet

Daryll sitter i andre etasje i huset da han hører hunder bjeffe.

Han ser ut vinduet, og ser flere titalls politibiler som parkerer utenfor.

To politibetjenter stormer opp trappa i huset for å ta ham.

Desperat etter å komme seg unna, hopper Daryll ut av vinduet og lander på ryggen i naboens hage.

Han knuser en ryggvirvel, og har ikke sjans til å reise seg opp.

Mens han blir sendt til sykehus iført håndjern, ransaker politiet huset.

De finner flere kondomer hvor tuppen er blitt klippet av.

Mannen Daryll har bodd med blir arrestert, men etter fem timer i en glattcelle, får han beskjed om at han er sjekket ut av saken.

Mannen skjønner ingenting da politiet forteller ham hvem «Gary Cole» egentlig er, og sier at han må ta en hiv-test.

Testen er negativ, men mannen jubler ikke.

– Jeg følte meg egentlig ikke bedre da. Jeg følte meg brukt, sier han.

Ingen nåde

September 2017: Daryll er varetektsfengslet, men myndighetene frykter fortsatt at han har flere ofre på samvittigheten.

De går ut med både navn og bilde, og ber alle som har hatt sex med ham om å ta kontakt.

Da rettssaken mot Daryll starter, og han er tiltalt for å bevisst ha smittet minst ti menn, vitner over 20 menn mot ham.

Alle har hatt sex med ham, og fryktet for sitt liv etter at han sendte dem trakasserende meldinger og fortalte at han hadde hiv.

Flere forteller at de har mistet jobben, leiligheten og studieplassen sin fordi de har fått store psykiske problemer etter å ha møtt Daryll.

– Jeg skulle heller ønsket at han drepte meg enn at han lot livet mitt bli slikt som dette, hulker en hivsmittet mann i vitneboksen.

GJEMMER SEG: Daryll Rowe iført håndjern under genseren på vei inn til fengslingsmøtet. Foto: Gareth Fuller

Pokémon og Buffy

Daryll forklarer all aktiviteten sin på datingapper med at han lette etter likesinnede.

– Jeg ville bare finne noen som likte Marvel-tegneserier, Pokémon og «Buffy, vampyrenes skrekk», påstår han.

Daryll innrømmer at han ikke tok medisiner etter at han fikk hiv fordi han var overbevist at urinterapi virket.

Han understreker at han ikke er fremmed for medisiner, siden han i fjor tok piller etter å ha fått påvist gonoré, kjønnsvorter og herpes.

– Men, det eneste som hjalp mot kjønnsvorter, var eplecidereddik, sier han.

Darylls advokat Shelagh McCall sier at det er tydelig at Daryll ikke taklet å få hiv-diagnosen, og at han hadde ubeskyttet sex med menn fordi han var overbevist om at urinterapi gjorde at han ikke var smittsom.

– Han anerkjenner at oppførselen hans var hensynsløs. Han angrer enormt på dette, sier hun i retten.

Høyt smittenivå

I retten sier aktor Jo McDonald at Daryll var svært smittsom – og at han visste om det.

Påtalemyndighetene viser til de mange meldingene han skrev til sine ofre i etterkant, hvor han gjorde det tydelig at han hadde smittet dem med vilje.

– Da tiltalte fikk diagnosen, ble han informert om at hans virusmengde, altså hvor mye hiv han hadde i blodet, var over 200.000. En høy mengde er vanligvis over 100.000, selv om virusnivået kan være mye høyere og opp mot en million, sier han.

Aktor sa at Darylls lege hadde oppfordret ham til å alltid bruke kondom under sex, siden han var svært smittsom.

Husker ikke Lol-meldingen

Da Daryll blir konfrontert med de skremmende meldingene han sendte, svarer han at han ikke husker å ha sendt dem.

– Du husker ikke at du skrev «Jeg har hiv. Lol. Oops!», spør aktor.

– Nei, svarer Daryll.

FORSIDEGUTT: Daryll Rowe på forsiden av Daily Record under rettssaken. Foto: Faksimile

Dommer Christine Henson er ikke nådig da Daryll skal få dommen etter en seks uker lang rettssak.

– Du gjorde det krystallklart at du visste nøyaktig hva du gjorde. I tillegg til de fysiske lovbruddene, er de psykiske effektene enorme. Jeg kan ikke forstå hvordan, og når, du ikke lenger er en fare for homofile menn, sier hun.

Hun understreker at dommen ikke handler om å stigmatisere noen med hiv, men om å bevisst smitte noen med en livsfarlig sykdom.

Som den første i Storbritannias historie, blir Daryll dømt for å bevisst ha smittet sine ofre med hiv.

Han får livstid i fengsel, noe som i Storbritannia vil si en minstetid på 12 år.

I tillegg blir han registrert som sexforbryter på ei liste som vil forfølge ham resten av livet.

Taklet ikke avvisning

Daryll anker dommen på stedet, men til ingen nytte. Ankedomstolen mener at det ikke er tvil om at Daryll Rowe har gjort det han er dømt for.

Til BBC sier han at han var i fornektelse etter at han fikk hiv-diagnosen.

– Det bygget seg opp et veldig usunt forhold til sex, og jeg må jobbe med det. Da jeg fikk diagnosen, og var i fornektelse, tenkte jeg at jeg kunne kurere meg selv med urinterapi. Jeg brukte nesten det som en unnskyldning for å fortsette å ha ubeskyttet sex, sier han.

Han forklarer de skremmende meldingene han sendte til mennene i etterkant, var et forsøk på å få en slags reaksjon fra dem.

– Jeg taklet ikke å bli avvist. Jeg tror det bygget seg opp. En ting jeg ikke taklet bra, var hvis jeg pratet med, eller datet, noen, og de plutselig ignorerte meg uten grunn, sier han.

Han beklager overfor alle mennene han har lurt og smittet.

– Jeg er lei meg for at jeg var så naiv og så hensynsløs, og at de nå må lide på grunn av det. Det viktigste for meg er at jeg håper at de kan tilgi meg en dag, og at de kan forsøke å leve et lykkelig liv og legge dette bak seg, sier han.

– Hvordan kan noen være så onde?

Lenny Royal, som har klart å stable livet sitt på beina igjen etter at han ble smittet av Daryll, tror ikke noe på unnskyldningen.

– Dette er ikke lenger en dødsdom, ikke en gang i nærheten, men det er helt tullete at noen tar det valget for deg, at de tar det vekk fra deg. Det er det som er vanskelig å komme over, sier han, før han avslutter:

– Hvordan kan noen være så onde?

Kilder: Evening Standard, BuzzFeed, Edinburgh Evening News, The Guardian, Sky News, Mirror, East Lothian Courier, The Telegraph, The Sunday Times, Birmingham Mail.