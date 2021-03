Overlege: Trolig sammenheng mellom vaksine og alvorlige bivirkninger

Overlege Pål André Holme ved Rikshospitalet sier at han tror det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de alvorlige tilfellene av bivirkninger.

– Jeg synes det er vanskelig å konkludere ennå. Men jeg vil anse det som mer usannsynlig at det ikke er noen sammenheng, enn at det er en sammenheng, sier Holme, som er overlege ved avdeling for blodsykdommer, til NRK.

– Så det kan altså være en sammenheng?

– Jeg tror det, ja, svarer han.

Én av de tre helsearbeiderne som nylig ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, døde søndag. Sykehuset har undersøkt bredt for å finne ut om det kan være en sammenheng.

– Resultatene begynner å tikke inn, og vi begynner å få indisier på at det er assosiasjoner her, sier Holme.