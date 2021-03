– Frustrerende og urimelig at vi må stenge

Regjeringen innførte natt til tirsdag de strengeste tiltaksnivåene i hele Viken fylke, inkludert kommuner uten noe smitte.

Dette får både ordførere og næringsdrivende i en rekke kommuner, uten smittetilfeller, til å rase.

Ordfører Solveig Vestenfor i Ål kommune merker nå at innbyggerne er både frustrert og fortvilet på grunn av de nye tiltakene.

– Folk er fortvilet fordi de opplever at de har vært flinke og lojale, og så likevel er dette prisen man må betale, sier Vestenfor.

Fortvilende

Hun påpeker at påsken kanskje er den viktigste tiden på året og er næringsgrunnlaget for en hel årsomsetning, og nå går påsken i vasken,



– Føles det urettferdig at dere er en del av nedstengingen?



- Ja! Selv om vi hallingene ser at vi har vært heldige. Vi vet at det er mye tøffere å være innbygger i tettbygde strøk. Men når man går til så strenge tiltak, som smittevernloven faktisk gjør her, så er det også viktig at innbyggerne forstår at det må til. Og det er nettopp det folk sliter mest med nå, tror jeg, sier ordføreren.

Ordfører i Flå, Merete Høntorp Gandrud, er enig.

- Vi også må være med på den fells dugnaden, det er forståelig. By og land hånd i hånd, vi må ha en felles dugnad, men.... det er en grad av urimelighet likevel, sier Gandrud.

Hun mener at det ikke var behov for å sette inn like strenge tiltak i Flå som de større og mer sentrumsnære kommunene i Viken.

– Det harde vært fint om myndighetene viste oss så pass tillit at de hadde en viss fleksibilitet ut i fra antallet smittede i hver kommune, sier Flå-ordføreren.

Frykter avbestillinger

Daglig leder Roger Espeli for Vestlia resort og styreleder i Visit Geilo frykter nå påsken som står for døren

– Vi er nå livredd for at det blir flere avbestillinger og færre bookinger, sier Espeli.

- Hvordan oppleves det å ta i mot disse tiltakene på et sted som tross alt ikke har en eneste smittet?

– Det er veldig frustrerende. Nå har vi lidd i ett år. Det her føles urimelig, fordi vi er blitt flinke på smittevern og vi har gjort dette i samarbeid med alle våre gjester og opplever at vi har hatt god kontroll her oppe. Og da føles det urimelig at vi kommer innunder kategori fem, som alle i Viken fylke, sier han.

– Uforståelig

Heller ikke den nyinnførte skjenkestoppen skjønner hotelldirektøren noe av.

– Skjenkestoppen er uforståelig for oss. Vi har levd med skjenking til midnatt og til klokken 22, noe vi har håndtert helt fint. Så heg har ingen forståelse for skjenkestoppen, sier Espeli.

Sportsbutikken til Vidar Nyhus i Geilo er helt tom. Han hadde håpet på, og forberedt seg til, en god påske. Men den drømmen ble knust av Høie mandag kveld.

– I fjor var det åpen butikk og null hyttefolk, i år må vi stenge, og folk får lov til å komme til fjells, sier Nyhus og rister på hodet.

Taper 10 millioner

– Hva tenker du om at du må stenge?

- Det oppleves som underlig for meg at hele Viken blir slengt sammen i en smørje. Vi i Hallingdal har hatt null, eller veldig lite, smitte. Vi har vist at vi har taklet jula og vinterferien, samt at vi fikk signal om at vi i kunne få en light versjon av påsken. Men nå blir det isteden helt stengt, sier sportssjefen.

Han taper rundt 10 millioner på å måtte holde dørene stengt i påsken to år på rad.

– I fjor hadde vi en omsetningssvikt i denne perioden på fem millioner, og jeg regner med at det blir mye det samme i år.

Helseminister Bent Høie forklarte på pressekonferansen mandag kveld hvorfor de innførte like strenge tiltak i hele Viken.

– Selv om det er variasjoner i smittesituasjonen i Viken, er det viktig med strenge og koordinerte tiltak for å få ned mobiliteten i hele fylket. Like tiltak for hele fylket vil gjøre det lettere å forstå og følge reglene, sier Høie.