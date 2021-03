Julia Nyland reiser til Spania: – De syns jeg er narsissist, egoist og «jævlig idiot»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Bloggeren Julia Nyland (28) skaper debatt etter hun la ut et blogginnlegg om at hun reiser til utlandet.

Moldenseren Julia Nyland kan sies å være en av landets første store rosabloggere, og har siden hun var 16 år gammel delt livet sitt med sine lesere.

Hun har skrevet noen kontroversielle blogginnlegg de siste årene, blant annet da hun skrev: «Mitt beste skjønnhetstips er å drikke mye vann, samt å starte med Botox tidlig for å forebygge», noe som skapte mediestorm.

TRIVES: Nyland trives best på stranden Foto: Privat

Reiser til Spania

Nå har hun skapt debatt igjen, etter at hun delte et innlegg hvor hun skrev at hun reiser til Spania, tross de strenge restriksjonene.

– Det er fryktelig tabu å si høyt, og iallfall å gjennomføre. Jeg har verken grunn til en «høyst nødvendig reise» og har iallfall ikke en familiereunion der nede, skrev hun på bloggen på tirsdag.

Til God kveld Norge sier 28-åringen at hun har kjøpt en enveisbillett.

– Billetten ble bestilt for en stund siden, og er en enveisbillett. Jeg vet altså ikke når jeg kommer tilbake til Norge, men det blir en stund til.

Bryr seg ikke

Hun forteller videre at det er et egoistisk valg å ta, men at hun ikke bryr seg om hva folk mener om valget hennes.

– Det er vel et egoistisk valg, er det ikke? Å være åpen om å reise nå til dags er nåtidens tabu, slik som operasjoner og botox var i fjor og året før, skriver hun og fortsetter:

– At folk reagerer er noe jeg forstår, men ikke noe jeg tenker noe særlig over. Dette er en såkalt høyst unødvendig reise, som det heter så fint nå for tiden.

Reagerer

En som reagerer på blogginnlegget til Nyland, er journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset (35), som sier til God kveld Norge at det er et utrolig spesielt valg, ikke bare å reise, men å offentliggjøre det og rasjonalisere valget.

REAGERER: En som ikke skjønner hvorfor bloggeren går offentlig ut med privatreise er Ingeborg Senneset Foto: GKN

– Å velge dette tidspunktet, hvor en del av landet ligger med brukken rygg og forsøker ikke å kveles under tiltak så strenge at psyken sprekker og økonomien strupes? Når unge følgere sitter og knapt har sett familie eller venner på lenge, og lenger skal det bli? Og akkurat da er tidspunktet du velger å trykke publisér på et splittende og demotiverende, egoistisk (sic) innlegg? Det er nesten så jeg ikke har lyst til å tro det, forteller hun.

Hun sier videre at det ikke blir en privatsak når hun deler innlegget med sine lesere.

– Reiser er en privatsak helt til du velger å gjøre offentlig debatt og involvere forretningsmodellen din – blogg, klikk, oppmerksomhet – i det. Det er ille nok å reise uavhengig av blogging, men det blir da et helt annet «ball game», avslutter hun.

Støtte og hat

Nyland forteller at hun har fått splittede tilbakemeldinger på valget sitt.

– Jeg har fått blandede reaksjoner, noen er helt enig mens andre syns jeg er narsissist, egoist og «jævlig idiot».

Bloggeren sier at hun skal følge alle retningslinjene som er i de respektive landene hun befinner seg i.

– Jeg følger de reglene jeg har å forholde meg til, både i Norge og i Spania. At det blir uglesett får så være. Når den tid kommer at jeg reiser tilbake til Oslo, kommer jeg naturligvis til å følge gjeldende regler for karantene, avslutter hun.