Regjeringen innfører strenge tiltak for sju kommuner i Haugesunds-området

I en pressebrief på Haugesund Rådhus tirsdag redegjorde ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, om situasjonen i området.

– I dag har vi meldt inn til nasjonale myndigheter at vi ønsker å stenge enda mer ned. Alle sju kommunene på Haugalandet er enige om dette, sa Mohn.

Ønsker blir ble formidlet etter beskjed om at to personer fra Haugesund døde på søndag og mandag. Mohn uttalte at situasjonen nå har utviklet seg så raskt at det ikke er nok med de tiltakene som allerede er satt inn.

Kapasiteten under press

Etter ønske fra kommunene har regjeringen derfor innført regionale tiltak for syv kommuner på Haugalandet.

– Kommunene i Haugesunds-området har en ustabil smittesituasjon. Smittesporingskapasiteten er under press og et høyt antall personer er i karantene, skriver helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

De sju kommunene får tiltak fra tiltaksnivå A, definert som et «særlig høyt tiltaksnivå». Det betyr blant annet påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler.

– Vi har vært naive

Ordfører Mohn sier til TV 2 at de nok skulle innført tiltakene enda tidligere.

– Ja, jeg må innrømme at vi har vært litt naive og trodd at vi skulle greie å håndtere dette, men med denne muterte varianten ser vi at vi kanskje kunne gjort dette litt tidligere. Men det er først de to siste dagene at det virkelig har eksplodert, sier Mohn.

Han sier at de opplever situasjonen som svært krevende. Mohn sier at det virker som folket har forståelse for de strenge tiltakene, og at de heller har opplevd at folk ønsket at de stengte ned enda raskere.

– Folk er bekymret, og flinke til å følge opp smittetiltak, men vi ser at det som var nok i fjor ikke er nok i år, slår han fast.

– Har så vidt hodet over vann



Situasjonen i kommunene har forverret seg raskt de siste dagene.

– Bare i går var tre av disse kommunene uten smitte på lang tid. I dag har to av disse kommunene fått smitte, og nabokommunen vår har en voldsom økning i smitte, så det kommer snikende. Nå ser vi også at det er stor smitte i Sunnhordaland, som grenser til Haugaland. Det kan komme fra oss, så det virker nesten som ingen er trygge.

– Vi har så vidt hodet over vannet når det kommer til testing og smittesporing. Det er heltene våre som driver med smittesporing. Vi kjenner at strikken er i ferd med å ryke og derfor har vi bedt om hjelp, avslutter ordføreren.

Dette er kommunene som får særlig strenge tiltak

Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til onsdag 17. mars og til og med søndag 11. april. Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut.

Bokn

Haugesund

Sveio

Karmøy

Tysvær

Utsira

Vindafjord

Ønsker strengere nasjonale tiltak

Overlege Mads Gilbert ved universitetssykehuset i Tromsø mener det er behov for strenge, nasjonale tiltak i hele landet - også i områder med lavere smittetrykk.

– Vi er bare i begynnelsen av å forstå betydningen av langtidsvirkningene for de som har vært smittet med viruset, sier Gilbert til TV 2.

Han tror det er en utfordring av mange opplever viruset som usynlig og ufarlig, fordi konsekvensene ikke er umiddelbart synlige for alle.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det er en utfordring å få med mindre berørte kommuner og deres innbyggere på strenge tiltak.

– Det er viktig å sørge for at motivasjonen for å gjennomføre er god, sier Nakstad til TV 2.

Han peker på å velge rett tidspunkt for tiltak som en avgjørende faktor for hvordan det vil fungere i praksis.

– Vi må justere kursen underveis og følge nøye med. Jeg tror vi kan komme gjennom dette og få R-tallet under 1, om etterlevelsen i befolkningen er veldig god, sier Nakstad.