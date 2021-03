Rap-duoen Karpe måtte utsette sine ti SAS SPEKTRUM-konserter med et år på grunn av smittesituasjonen. Karpe skulle egentlig samle 100.000 publikummere i Oslo Spektrum i august i år, men disse konsertene ble utsatt til august 2022.

Stagediving

I dag var de på befaring i Oslo Spektrum med TV 2 på slep. Chirag Patel (35) og Magdi Omar Abdelmaguid (36) håper på en mer stabil og forutsigbar verden snart, slik at de kan gjøre det de liker aller best under Spektrum-maratonen.

Se intervju med Karpe øverst i saken!

– Jeg tror at når vi kommer ut av det her, så er det et nytt null punkt. Også når vi har kommet til 2022 så takler man å stagedive og være oppe i trynet på folk, sier Magdi til TV 2.

KONSERTKLARE: Chirag Patel og Magdi Omar Abdelmaguid sjekker ut utsikten i Oslo Spektrum. Foto: Erik Edland/TV 2

Nytt musikkstudio

Kultur-Norge har hatt full stans, men for Karpe har det bydd på muligheter som har ført til økt kreativitet. De har bygd et musikkstudio i Skien, i praktbygget Festiviteten som duoen kjøpte i 2018. Her har de lagt ting til rette for å lage ny musikk. Koronatiden har også gitt Karpe tid til å forbedre de kommende konsertene i 2022 og gjøre de enda råere.

– Det gir oss tid til å planlegge og tenke og bygge. Vi har også funnet de beste tyske ingeniørene som kan bygge akkurat det vi er hyppe på, forteller Magdi.

INTERVJU: Chirag Patel og Magdi Omar Abdelmaguid intervjues av TV 2 i et tomt Oslo Spektrum. Foto: Erik Edland/TV 2

Hemmelighetsfulle

Hva fansen skal få se og høre i Oslo Spektrum i løpet av de ti snart utsolgte konsertene til neste år er de svært hemmelighetsfulle om. Interessen for konsertmaratonen til gutta har vært stor, og hvor raskt billettsalget skjedde overrasket de litt.

– Vi er veldig overrasket over at vi kunne selge såpass mange billetter, såpass fort. Nå som det er litt billetter tilgjengelig fortsatt, så merker man veldig trykk på de også, så det kommer til å gå å selge helt ut, sier Chirag til TV 2.

Forbereder konsertene

Karpe hadde ikke planlagt noen konserter i fjor for å ha en periode av for å lage låter og være i studio, men nå ble pausen de to hadde håpet på lenger enn antatt.

Nå bruker de tiden godt til forbredelser og til å klargjøre konsertertene og gleder seg til verden ser litt mer normal ut.

GOD STEMNING: Karpe gleder seg til å fylle tribunene i Oslo Spektrum neste år. Foto: Erik Edland/TV 2

– Det tar sikkert litt tid å komme fullt tilbake, men vi kommer til å sette så stor pris på det. Alle står tett i tett og med stagedives fra Magdi, avslutter Karpe.