– En trykk-koker som vil eksplodere

Bjørn Kjos er overbevist om at folk har mye oppdemmet reiselyst når pandemien er over. Han satser nå på det helt nye flyselskapet Norse Atlantic Airways.

– Det er en golden opportunity, sier Bjørn Kjos til TV 2, i stuen på hytta på fjellet.

Mandag kom den overraskende meldingen om at nok et helt nytt flyselskap nå er i støpeskjeen i Norge.

Etter at Norwegian har kuttet ut langdistanseruter i sin plan for å overleve, blir nå Norse Atlantic Airways skapt for å fylle tomrommet på lavpris langruter mellom Europa og USA.

Blant eierne er Norwegian-gründer Bjørn Kjos, som også går inn i styret i det nye selskapet. Største eier og daglig leder for Norse Atlantic er Bjørn Tore Larsen, som har drevet bemanningsselskapet OSM til luftfarten i flere år. Larsen og Kjos har tidligere samarbeidet om bemanning av crew og piloter til Norwegian.

– Det var min venn Bjørn Tore Larsen som tok kontakt og spurte om vi kunne snakke om dette. Så diskuterte vi i to-tre dager. Og jeg syntes at ideen var fantastisk, sier Kjos.

Europa - USA

Bjørn Tore Larsen sier til TV 2 at Norse Atlantic Airways i første omgang starter ruter mellom Europa og USA. Oppstart er etter planen i desember:

– Vi kommer til å ha fly fra London, Oslo og Paris til byer som New York, Los Angeles og Miami, sier han.

Nettopp satsningen på langdistanseruter i 2013 ble svært tøff for Norwegian. De helt nye Dreamliner-flyene fra Boeing og motorer fra Rolls-Royce, førte til forsinkelser og stadige nye runder med testing - noe som ble svært kostbart for flyselskapet.

– Vi betalte en milliard kroner til passasjerene i kompensasjon for forsinkelser, som vi ikke fikk tilbake, sier Kjos.

For Norwegian har prøvd å få kompensert fra flyprodusenten de kostnadene som har løpt med startproblemene med flyene. Den nye ledelsen for flyselskapet har også satt i gang et søksmål mot Boeing for å få erstatning. Denne saken ligger nå i det amerikanske rettssystemet.

USA: Det nye flyselskapet satser på flyvninger til flere amerikanske storbyer. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Trykk-koker

Kjos og de andre i Norse Atlantic har fått forsikret at Dreamliner-flyene som skal brukes på de nye langdistanse-rutene - som før var en del av Norwegians flypark - nå fungerer som de skal.

– De har sagt til oss at nå er det garantert fikset, sier Kjos.

Norse Atlantic har også fått flyene svært billig, nå som leasingselskapene har de fleste flyene stående på bakken i koronapandemien.

– Vi har jo sikret oss avtaler hvor vi kan starte gradvis over en to-årsperiode. Så vi trenger ikke engang starte til jul, vi kan vente til neste jul, sier Kjos.

Flyselskapet kan dermed tilpasse både oppstart og antall fly fleksibelt etter når passasjerene begynner å komme tilbake. Og at de kommer tilbake - det er Kjos helt overbevist om:

– Det er litt som en trykk-koker dette her. Når folk blir innestengt lenge nok, så eksploderer det. Og jeg er helt overbevist om at dette kommer til å ta av når folk er vaksinert. Men folk må bli vaksinert først, sier Bjørn Kjos.