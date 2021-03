Klaveness med innstendig bønn etter nedslående beskjed

Mandag kveld kom beskjeden om at toppidrett, derunder norsk elitefotball, i Viken har fått treningsnekt som følge av smittetrykket på Østlandet.

Tirsdag formiddag fikk TV 2 opplyst at fotballedere i fylket var sjokkert over treningsforbudet og forventet at det måtte ha skjedd en feil. De forventet å være tilbake i trening igjen etter kort tid.

Tirsdag ettermiddag har Helsedirektoratet bekreftet til Norges Fotballforbund at forbudet gjelder klubbene i Viken.

Elitefotballdirektør i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, har nå sendt en epost til Helsedirektoratet der hun ber om at treningsnekten i Viken oppheves.

TV 2 fått tilgang til eposten fra Klaveness. Hun skriver følgende:

«Vi ber innstendig om at ordinær trening i toppfotballen får fortsette i Viken og generelt under ethvert smittenivå. Vi er beredt til å innføre forsterkede smitteverntiltak i tillegg til de som allerede gjelder.»

Klaveness har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag.

– Underlig

Klaveness skriver videre at fotballen allerede har strukket seg langt og er villig til å strekke seg lenger for å få fotballen i gang på en forsvarlig måte.

Med treningsnekten, er elitefotballdirektøren redd for at flere klubber vil reise ut av fylket for å få trent. Treningsnekten varer i utgangspunktet til 11. april.

«I motsatt fall forventer og frykter NFF at flere toppklubber vil reise til tilgrensende områder utenfor Viken, noen med større smittetrykk enn i hjemkommune og/eller utlandet for å gjennomføre nødvendige forberedelser til seriespill (slik som Bodø/Glimt allerede har gjort). Dette er i så fall noe klubbene gjør for egen regning og risiko.»

Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin sier til TV 2 at han er skuffet over treningsnekten klubben nå er pålagt.

– At andre lag får lov å trene, har jeg ikke så sterke meninger om. Slik har det vært en periode med karantener og den slags. Men jeg synes jo det er litt underlig at vi som lever i en så ekstrem streng protokoll, og ofret så mye på veien, i praksis får arbeidsnekt, sier han og tilføyer:

– Jeg har selvfølgelig stor respekt for andre bransjer som også har fått det, men jeg synes likevel det er litt trist.

Fare for ny utsettelse

SKUFFET: Simon Mesfin synes det er rart at klubbene i Viken ikke får trene. Foto: Audun Braastad

Som følge av smittetrykket har seriestarten i norsk toppfotball allerede blitt utsatt fra 15. april til 1. mai. I eposten til helsemyndighetene, skriver Klaveness:

«Vi har også utsatt treningskamper til etter påske. Med gårsdagens nedstenging i Viken står også ny dato for seriestart i fare for utsettelse.»

Mesfin frykter også nok en utsettelse av seriestarten.

– Dersom det blir slik fram til 11. april, så tar jeg det for gitt at det ikke blir noen seriestart i starten av mai. Det vil være helt urimelig. Samtidig vil jeg påpeke at dette er et rimelig ferskt vedtak, så jeg har fortsatt tro på at kan komme en løsning tidligere, sier Lillestrøms sportssjef.