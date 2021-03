Måtte ha legehjelp under innspillingen: – Trodde ikke jeg kunne være med lenger

Christine Dancke (37) trodde reisen var over før den hadde begynt. Så snudde plutselig alt seg.

Den kjente radioprogramlederen trodde hun måtte trekke seg etter kort tid på Setnesmoen.

– Da jeg kom hit, trodde jeg først at jeg ikke kunne være med. Jeg hadde så vondt i ryggen, sier hun til God kveld Norge.

Se intervjuet øverst i saken. Dette ble gjort etter at Dancke hadde spilt inn de første episodene av programmet.

Fryktet å bære tungt

Hun søkte legehjelp, og forklarte hvilke bekymringer hun hadde.

– Jeg sa til legen at jeg har så vondt i korsryggen og vet ikke om jeg kan bære noe.

37-åringen forklarte også at det å trampe hardt gjorde vondt. Hun og legen pratet sammen, og Dancke kom frem til at det ikke var sikkert at ryggen var alene om å skape problemer:

– Jeg sa også at det kan godt være det er psykisk, sier hun, og forklarer:

– Du vet når du har litt vondt, og vet at du skal noe, så blir det veldig sånn altoppslukende?

IMPONERTE: Dancke ligger høyt oppe på poenglisten etter to episoder, blant annet fordi hun briljerte i øvelsen «tårnhopp». Foto: Matti Bernitz/TV 2

Det endte med at Dancke bestemte seg for å fortsette, til tross for smertene. Etter noen dager på Setnesmoen millitærleir skjedde noe uventet.

– Det ironiske er at etter en helt sinnssykt hard dag i går, så våknet jeg i dag for første gang uten vondt i ryggen.

Én deltaker ble god å ha

Dancke sier at alle i kompaniet har blitt gode venner, og at hun kan spørre hvem som helst om råd og hjelp dersom hun skulle trenge det.

I perioden hun slet med smerter, var det TV 2 Sportens Siri Nilminie Avlesen-Østli (36) som stod for trøsten. De to har nemlig mye til felles, ifølge Dancke:

– Vi er like gamle, har lik fysikk og likt utgangspunkt ... også har vi har vondt overalt.