Carlsen lekte seg – derfor spiste han middag midt i partiet

Sjakkeneren dominerte stort på dag én av kvartfinalen i Champions Chess Tour 4. Carlsen åpnet med to seirer. Da han kontrollert fikset remis med hvite brikker i tredje parti, var seieren hans.

Han leder nå 1-0 i kamper. Onsdag skal kvartfinalen avgjøres med fire nye partier i hurtigsjakk, hvor Carlsen bare vil trenge uavgjort for å ta seg til semifinalen.

Se Champions Chess Tour 4 på TV 2 Sport 2 og Sumo hver dag denne uken fra kl. 16.30.

– Generelt føler jeg at jeg var veldig rolig, konsentrert og relativt opplagt. Jeg var ganske forberedt i tillegg. Mer enn det kan jeg ikke håpe på. Jeg er superfornøyd med dagen, sier Carlsen til TV 2.

Der motstanderne ser ut til å være oppslukt i spillet, har 30-åringen sett ut til å ha en litt mer avslappet tilnærming. Blant annet spiste han middag mens han ga Aronian juling i andre parti.

Igjen spiste Magnus Carlsen middag mens han knuste motstanderen. Foto: TV 2 Sport 2.

Det skyldes ikke bare at han ikke rakk å spise før start.

– Jeg synes det også er en måte å roe seg litt ned på under partiene og tenke på noe annet, forklarer han.

Vil ha endring

30-åringen har vist fryktinngytende form hittil i turneringen. Fordi han ikke har vunnet noen av de tidligere tour-turneringene, har det vært snakket mye om Carlsens svake form.

TV 2s sjakkekspert tror det kunne sett annerledes ut om man hadde et rating-system også i online-sjakk.

– Hadde man hatt et rating-system i internett-sjakk, hadde ikke de kommentarene kommet. Selv om Magnus ikke har klart å vinne en turnering på en stund, har han vært fullstendig dominerende, påpeker Jon Ludvig Hammer.

Han tar til orde for at man burde innføre rating også når det spilles på internett.

– Det ville i større grad tydeliggjort hvor stor forskjell det er på Magnus og de andre, selv når Magnus ikke klarer å vinne turneringene. Wesley (So) har ofte litt flere remiser enn Magnus underveis, selv om han vinner turneringene, mener Hammer.

Maratonparti

Som vinner av gruppespillet valgte Carlsen å starte kvartfinalen med hvite brikker. Likevel gikk motstanderen, Levon Aronian, fryktløst til verks. Armeneren, som har kunngjort at han bytter forbund til USA, åpnet svært offensivt.

Carlsen klarte å forsvare seg ut av situasjonen, og la presset tilbake på Aronian. Da begynte armeneren å bruke lang tid. Det viste seg å bli skjebnesvangert senere.

Sjakkcomputeren viste at prosentene gikk veldig i Carlsens favør etter at Aronian tok et trekk med bare to sekunder igjen på klokken.

I sluttspillet endte Carlsen opp med en hest og bonde over. Etter 75 spilte trekk erkjente Aronian seg slått. Se videoforklaring av avgjørelsen her:

I andre parti, med svarte brikker, dominerte Carlsen stort. Etter bare 33 trekk ga Aronian opp partiet.

– En maktforestilling, slo TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer fast.

– Dette var et parti alle spillere i verden ville vært fornøyde med å spille med sort i langsjakk. Magnus spilte det i hurtigsjakk, fulgte Hans Olav Lahlum opp.

I det tredje partiet trengte han bare remis for å sikre seieren på dag én. Selv om Aronian forsøkte å spille for seier, var Carlsens stilling aldri truet.

PS! Du ser Champions Chess Tour 4 på TV 2 Sport 2 og Sumo. I tillegg kan du følge hvert parti i vårt livesenter.