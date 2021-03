Vil ha mer sivilt politi, mer gatebelysning og flere kameraer etter brutalt drap

Den britiske politimannen som er tiltalt for å ha bortført og kidnappet en ung kvinne i London, møtte i retten tirsdag. Nå foreslår Boris Johnson en rekke tiltak for å gjøre hjemveien tryggere for kvinner.

48-åringen, som møtte i retten i London via videolink, snakket bare for å bekrefte navnet sitt og fødselsdato. Han er siktet for drapet på 33 år gamle Sarah Everard, som forsvant 3. mars.

Wayne Couzens (48), som er politimann i Metropolitan Police, hadde et synlig arr i panna etter en ukjent hendelse i varetektscellen.

Wayne Couzens (48) er tiltalt for kidnapping og drap på Sarah Everard Foto:PA via AP) Foto: Elizabeth Cook

Rettssaken mot politimannen starter i oktober. Han er tiltalt for kidnapping og drap. Det forventes at rettssaken vil vare i fire uker.

Liket av Everard ble funnet gjemt i en arbeidsbag i et skogområde i Kent sørøst for London onsdag, én uke etter at hun forsvant. Hun ble identifisert ved hjelp av tannkort, ifølge Sky News.

Kidnappet og drept

Everard hadde vært på besøk hos en venninne og var på vei hjem i Brixton i Sør-London da hun forsvant. Siste livstegn er fra et overvåkningskamera utenfor et bolighus. Hun ble meldt savnet av kjæresten sin dagen etter.

Kroppen til Everard er obdusert, men dødsårsaken er ikke kjent.

Saken har ført til økt oppmerksomhet om vold mot kvinner. Mange kvinner har i sosiale medier delt egne erfaringer med trusler og angrep når de har vært ute på tur.

– Det er skremmende. Det kan skje hvem som helst av oss, sier en av kvinnene Sky News har snakket med.

En annen sier det viktigste er å lære gutter fra en ung alder at de er kvinners allierte, og at nei betyr nei.

Mer lys og politi

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, Boris Johnson la tirsdag fram en tiltaksplan for å beskytte kvinner. Han foreslår blant annet bedre belysning, mer overvåkning og flere sivilkledde politifolk i gatene.

Statsministeren ledet et møte med blant andre parlamentarikere og sjefen for London-politiet der de drøftet tiltakene.

En kvinne arresteres under minnemarkeringen i Clapham Common Bandstand, etter drapet på Sarah Everard,REUTERS Foto: Hannah Mckay

Presset mot London-politiets leder Cressida Dick, er enormt etter at bilder av hardhendte pågripelser av personer som hadde møtt opp for å minnes Everard, har vekket reaksjoner i sosiale medier.

Hun sier hun blir i jobben tross skarp kritikk av politiets håndtering av minnemarkeringen lørdag kveld. Fire personer ble pågrepet for ordensforstyrrelser og for brudd på koronarestriksjoner.