Det finnes mange former for bilkriminalitet. En fremgangsmåte som ikke er uvanlig, er at kriminelle lånefinansierer kjøp av biler i Norge, og deretter selger dem videre ulovlig i andre land.

Fra et billån blir opprettet og til mislighold blir fulgt opp av banken, går det alltid noe tid. Som regel er dette lenge nok til at svindlerne rekker å frakte de lånefinansierte bilene ut av landet for salg, ikke sjelden til mål i Øst-Europa.

Noen ganger kan slik svindel rett og slett bare være for å bruke bilen selv - uten å ha noen som helst plan om å betale.

Mange biler kommer aldri til rette, men det hender også at slike historier får happy ending. Det gjorde det til gagns i en sak Lindorff nylig har løst. Her var verdier for knapt 8,3 millioner i spill, fordelt på 18 biler.

De tyngste sakene

– Slik det ser ut nå, er 16 av disse 18 bilene gjenfunnet, mens bare én er avskrevet som tapt for godt. Det betyr at mye penger er reddet. Hva bilene blir solgt for av auksjonshusene etter at de er blitt sikret av oss, er mindre enn hovedkravet, så det blir alltid et restkrav å jobbe med. Men det er så klart mye bedre enn ingen ting, forteller Thor Ivar Østbye Bergmann i Lindorff til Broom.

– Det startet med at tre misligholdte billån i samme bank havnet hos Lindorffs utrederavdeling, som jobber med de største sakene i den tidlige fasen.

Grov overpris

– Hvordan oppstår en slik sak?

– Utrederne ser på mange ting. For eksempel størrelsen på lån og hvilken institusjon som er långiver, i tillegg til å ettergå både selskap og personer som har tatt opp lån. I dette tilfellet avdekket de raskt at det samme aksjeselskapet på få måneder hadde tatt opp en rekke slike billån. I tillegg hadde styrelederen lånefinansiert sju biler på seg selv og et par biler på sin kone.

– Det ble med andre ord fort mange biler, og vi oppdaget også underveis i utredningen at noen av bilene hadde blitt kjøpt av AS-et, fra styrelederen som privatperson. Det er dette vi kaller overfinansiering – en bil som var verdt 300.000, ble for eksempel solgt til AS-et for 450.000 kroner. Profitten gikk rett i lomma til styrelederen.

Flere av de gjenfunnede bilene kjørte hjem på egne hjul. Foto: Lindorff

Stemte ikke overens

– En svært dårlig avtale for firmaet?

– Ja, det var uten tvil en veldig dårlig avtale. Men til gjengjeld hadde jo aldri firmaet til hensikt å betale ned billånene slik vi oppfattet det etter hvert, sier Østbye Bergmann til Broom.

Han forteller videre at de aller fleste av de aktuelle bilene var kassebiler av typen Mercedes-Benz Sprinter (7 biler), et par VW Crafter, 2-3 Mercedes-Benz Vito og en Toyota Landcruiser. I tillegg var det personbiler som Passat, Golf og Audi.

Selv om det aktuelle firmaet var registrert som transportfirma, stemte det hele uansett dårlig.

– Da utrederne så nærmere på firmaet for året 2019 – da låneopptakene skjedde – fant de fort ut at hverken antall biler eller antall ansatte stemte overens med firmaets aktivitetsnivå og omsetning.

Utrederen kontaktet da alle de berørte bankene, og det viste seg fort at ingen av de 18 billånene som eksisterte var blitt betjent den siste tiden.

Overfinansiert

– Hvordan er det mulig å få til et slikt omfang uten at noen slår alarm?

– Det tar ofte noe tid før billån blir tinglyst, og derfor kan man få lånefinansiert flere billån på relativt kort tid. Så kan det være utfordrende for bankene å vite hva som er bærekraftig og sunn drift av et selskap basert på ligningstall. Vi må dessuten huske på at dette firmaet hadde betalt på flere av lånene sine tidligere, før 2019.

– Når det gjelder overfinansieringen av salget på flere biler fra privat til næring i dette tilfellet, er det ikke alltid like lett for bankene å se det store bildet. Kjøp og salg av bil er også basert på tillit mellom kjøper og selger, og dersom overfinansieringen ikke er veldig avvikende, er det ikke alltid så lett å oppdage der og da.

Totalinntrykket Lindorff-utrederne satt igjen med etter kort tid, var en svært negativ utvikling i andre halvår 2019 - og en følelse av at ting ikke stemte.

Mange av bilene var store varebiler, som disse. Foto: Lindorff

Dro hjem til låntaker

– Hva gjør man da?

– Her var det behov for enda mer utredning av selskapet og personene bak dette. Det var da det ble avdekket at hele syv av bilene var overfinansiert, og anmeldelse ble da anbefalt.Vi så dessuten at hverken styreleder eller AS hadde økonomi til å kunne betjene disse lånene, og vi begynte å frykte for at bilene kunne forsvinne.

– Nå er det Lindorffs policy primært å søke minnelige løsninger. I mange tilfeller som dette ville nok noen raskt ha gått til anmeldelse og etterlysning av bilene. Hos oss er det slik at vi vil være helt sikre før vi trykker på alarmknappen. En minnelig løsning er alltid best, selv om det vurderes fra sak til sak hva slags tilnærming og metode som skal benyttes.

Vi begynte likevel å forberede anmeldelse, men før vi gjorde noe mer reiste to utredere hjem til låntaker i Oslo både for å se etter bilene og for å prøve å få kontakt, forteller Østbye Bergmann.

– Penger underveis

– Vi var, naturlig nok, skeptiske, siden vi hadde forsøkt både mail, SMS og telefon uten noen respons. Vi fant riktig navn på postkasse og dør, og da vi ringte på, kom vedkommende og åpnet straks. I bakgrunnen skimtet vi kone og barn, og ingen ting tydet på noe som helst uvanlig.

– Han forklarte seg greit om både antallet biler og om hvorfor disse sakene hadde gått til inkasso. Det var, fikk vi vite, fordi han hadde veldig mye utestående hos en kunde som var gått konkurs. Men alt skulle bli oppgjort, for penger skulle være underveis – og to nye kontrakter ville sikre det hele. Så han håpet vi kunne vise fleksibilitet...Det var vi villige til, og ved å ettergå forklaringen så det faktisk ut til at den stemte.

Det er en drøy kjøretur fra Tsjekkia til Norge, så overnatting på hjemveien var nødvendig. Foto: Lindorff

Ingen svarte

– Så da lysnet det?

– Slik så det faktisk ut. Vi satset på å få til en løsning, og avtalen var at han skulle ringe oss dagen etter. Vi sjekket videre, og utrederne begynte å tro at dette ville ordne seg.

– Men han ringte ikke tilbake som avtalt, og da vi prøvde å ringe ham, var telefonen slått av. Vi reiste da til adressen igjen, og fant at navn på både postkasse og dør var fjernet – og ingen åpnet når vi ringte på. Da var det bare å sette i gang med anmeldelse og etterlysning av bilene internasjonalt med mistanke om svindel. Med et samlet lånebeløp på nesten 8,3 millioner kroner var faren for store tap overhengende.

Seks tiltalt for bilsvindel i millionklassen

16 av 18 biler reddet

– Hvordan har det gått?

– Politiet har gjort en veldig god jobb. Det samme gjelder utrederne og det europeiske nettverket vårt. Bare få dager etter at fuglen var fløyet, dukket fem av bilene opp for omregistrering i Tsjekkia – og ble straks tatt i beslag.

På dette tidspunktet klarte vi via vår internasjonale avdeling i Lindorff å etablere en form for kontakt med anmeldte i Pakistan. Han ble etter klare oppfordringer fra oss med på å informere om hvor fem andre biler i Tsjekkia sto parkert. Dette viste seg å stemme, og disse ble da sikret via vår agent og politi.

Senere er ytterligere seks biler gjenfunnet, slik at 16 av 18 er berget.

– Har dere fått ny kontakt med anmeldte?

– Vi prøvde å få kontakt med skyldneren for å gi ham sjansen til å samarbeide om å finne biler, men dette var mislykket. Det nærmeste vi kom, var bilder av ham på Facebook, tatt i en fasjonabel restaurant i Pakistan.

Organisert nettverk

– Vi har fått gjort ham oppmerksom på at vi vet hvor han er – men senere har han gått under jorden, sier han videre.

– Er det flere involverte i en sak som denne?

– Det er helt tydelig at vi her har å gjøre med et organisert nettverk med mellommenn i Tsjekkia. Flere er involvert i gjennomføringen, og det ligger uten tvil en klar plan bak, sier Thor Ivar Østbye Bergmann.

Han er leder av en egen utrederavdeling med 21 ansatte i Lindorff.

Sikret biler for 127 millioner i 2019

– Av 21 utredere jobber 7 av disse i et eget spesialteam (IVG), som utelukkende jobber med tunge inkassosaker og bedragerisaker. I 2019 ble 345 biler sikret av denne gruppen, og samlet verdi var 127 millioner kroner. I 2020 ble 318 biler sikret.

– Det vi jobber med, handler om leasing og billån der et finansieringsselskap har rettmessig pant. Dette er saker som er krevende å utrede, og som sjelden blir prioritert av politiet – selv om det kan være snakk om store verdier. Flest biler sikres ennå i Norge, men andelen biler som hentes i utlandet har økt hvert år. I 2020 sikret vi flest biler i Romania, deretter følger Bulgaria og Polen, sier Bergmann til slutt.

