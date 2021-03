Stabæk-spillere brøt karantenebestemmelsene

Forrige torsdag ble hele Stabæk satt i karantene da klubbens tidligere spiller Moussa Njie, som har trent med laget i det siste, fikk påvist koronavirus. Senere er det blitt oppdaget smitte hos sju spillere.

Stabæk bekreftet tirsdag at to av spillerne nå har brutt karantenen.

– Vi ble informert tidligere i dag og har brukt dagen på å få klarhet i hva som har skjedd. Sportslig ledelse i klubben holder nå et møte for å diskutere forholdet nærmere. NFF er også informert, sier daglig leder Jon Tunold til stabak.no.

– Hvilke konsekvenser dette vil få for spillerne, er noe vi diskuterer nå. Utfallet av disse diskusjonene kommer vi tilbake til, sier Tunold.

Tunold vil ikke bekrefte til TV 2 hvilke to spillere det gjelder. Han sier han fikk et tips rundt klokken 14 tirsdag om at to spillere var observert med andre mennesker.

– Det er dypt beklagelig, vi synes det er svært uheldig. Det er brudd på karantenebestemmelsene og det er svært alvorlig, sier Tunold til TV 2.

Ikke koronasmittet

Spillerne som har brutt karantenen har ikke testet positivt for korona, bekrefter Stabæks daglige leder.

– De har ikke testet positivt, men det er ikke formildende. De er i karantene og skal være det til torsdag.

– Jeg frykter ikke at det er ukultur blant spillerne i troppen. Det at de klarer å gjøre et sånt brudd... Hvordan kunne de finne på å gjøre det? Generelt er troppen god og flink på å ivareta smittevern. De følger jo allerede en streng protokoll. Vi har ikke hatt noen smittetilfeller før nå.

Tirsdag fikk også klubbene i Viken, deriblant Stabæk, treningsnekt som følge av de nye koronarestriksjonene i regionen.