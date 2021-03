Aftenposten: Skoler ble stengt ned på tross av smitteråd fra FHI

Avisen skriver at FHI advarte mot konsekvensene, og mente at det i all hovedsak måtte være nok å holde skolene på rødt nivå.

Under mandagens pressekonferanse la byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fram de mest inngripende tiltakene Oslo har hatt under hele koronapandemien.

Fra onsdag 17. mars skal samtlige elever ved hovedstadens ungdomsskoler og videregående skoler ha hjemmeskole. I tillegg blir det hjemmeskoole for barn i 5. til 7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Hovedstadens barnehager skal holde stengt i påskeuken.

Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i viser at at dette skjedde på tvers av smittevernfaglige råd fra Folkehelseinstituttet.

– Vi oppfatter all stenging av skoler og barnehager som svært problematisk, og rødt tiltaksnivå bør i all hovedsak være det strengeste tiltaket i skoler og barnehager, skriver ekspertene fra FHI i rapporten de har sendt til Oslo kommune.