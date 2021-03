To personer siktet for seksuell omgang med barn

To menn i begynnelsen av 20-årene er siktet for seksuell omgang med barn og voldtekt etter en hendelse i Sandnes i helgen.

De to mennene i begynnelsen av 20-årene er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14–16 år. Den ene mannen er også siktet for voldtekt, og han vil bli fremstilt for varetekt i morgen.

– Det er to jenter som er fornærmet i saken, sier politiadvokat Christine Kleppa til TV 2.

Etterforskere har utført undersøkelser på en adresse i Sandnes siden helgen.

Både de to mennene og de to jentene skal ha kjent hverandre fra før, men mennene og jentene skal ikke ha kjent hverandre.