Stjernens mareritt: – Vi trodde seriøst vi måtte ta farvel med ham

2. januar ble sykkelstjernen Dylan Groenewegen og kjæresten Nine Storms foreldre, da lille Mayson kom til verden seks uker før termin.

Forrige uke opplevde de alle foreldres mareritt da deres drøyt to måneder gamle sønn ble alvorlig syk.

– Onsdag 10. mars besvimte Mayson, og han ble øyeblikkelig innlagt på Wilhelmina barnesykehus. Det var ingen kontakt med ham i mer enn tre minutter, skriver Groenewegen på Twitter.

Lille Mayson ble grundig undersøkt uten at de klarte å finne årsaken umiddelbart. På under tre dager mistet han bevisstheten hele tre ganger.

– Vi trodde seriøst at vi måtte ta farvel med ham den andre gangen. Ingenting er mer destruktivt enn den tanken, skriver Groenewegen.

For sykkelstjernen ble marerittet forverret av at han selv ikke kunne være der for kjæresten og lille Mayson.

– Jeg satt fast i Spania på grunn av tiltakene, og måtte få resultatet av en PCR-test før jeg kunne fly tilbake. Jeg kunne ikke umiddelbart være sammen med sønnen min, mens kjæresten min Nine så ham glippe mellom fingrene våre, beskriver Jumbo-Visma-rytteren.

Het mooiste wat er is ❤️ pic.twitter.com/y3e5a1Ry9i — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) March 2, 2021

– Håper vi aldri opplever dette igjen

Etter utallige undersøkelser har legene konkluderte med det som kalles ALTE.

– Forkortelsen ALTE står for Apparent Life Threatening Event og er den plutselige forekomsten av en 'tilsynelatende livstruende situasjon' hos et barn fra null til to år, skriver Groenewegen.

– Når en baby har ALTE, blir den plutselig slapp, blek eller blå, og ser ikke ut til å puste. Men i det øyeblikket du stimulerer barnet, for eksempel ved å plukke det opp eller klappe det på ryggen, vil han reagere igjen. Noen ganger er det nødvendig å gi barnet gjennomliving med munn til munn før det reagerer, fortsetter 27-åringen.

Legene mener den underliggende årsaken til sykdommen skyldes et influensavirus.

– Vi er nå på vei hjem med den lille gutten vår, og håper vi aldri opplever dette igjen, skriver Groenewegen.

Fikk sjokkerende brev

Den nederlandske rytteren var involvert i forrige sesongs mest kontroversielle episode i sykkelsporten.

Groenewegen fikk skylden etter å ha presset Fabio Jakobsen inn i et gjerde under en spurt i Polen rundt, noe som resulterte i alvorlige skader for Jakobsen og ni måneders utestengelse for Groenewegen - han får ikke sykle ritt før 7. mai.

I tiden etter skrekkvelten mottok han en rekke trusler. Den verste var ekstremt sjokkerende.

– Vi mottok håndskrevne brev i posten. Det inkluderte til og med en snor som vi kunne henge vårt lille barn med. Når du leser den meldingen og ser det taustykket, blir du sjokkert, har han fortalt WielerFlits.

Groenewegen gikk til politiet med truslene, som åpenbart ble tatt på alvor.

I flere uker ble han overvåket av politiet. Skulle han forlate huset, var med i følge med en politibetjent. Han fikk ikke dra hjemmefra spontant.

– Det gjenspeiler alvoret av disse truslene. Det påvirker deg selvfølgelig. Hva skjedde her? Hvordan er dette mulig? Hvilken syk verden lever vi i? De mest sprø tingene går gjennom hodet på deg. Det var ganske utfordrende den gangen å komme seg opp om morgenen, har han uttalt.