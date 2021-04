15 år etter at den siste norske produsenten av campingvogner, Bjølseth Caravan, måtte gi tapt, satser nå en ny norsk aktør på markedet for bobil og caravan her i landet.

Norske Raido med hovedkontor i Narvik er i gang med produksjon og salg av både bobiler og vogner, og her snakker vi om nytenkning på fritidsområdet.

– Raido satser smått i betydningen kompakte bobiler og små og lette campingvogner som også de fleste elbiler med hengerfeste kan trekke, forteller Bjørn-Terje Tennås, som er en av gründerne, til Broom.

Han er salgssjef i Raido AS og har også ansvar for det tekniske.

Bildet gir et lite innblikk i de smarte løsningene. Foto: Raido

Halverte utslipp

– Vi satser i et helt nytt segment med fokus på bærekraft, mobilitet og fleksibilitet. Modellene er mindre og mer kompakte enn det som har vært vanlig hittil. Dette betyr at de også bruker mindre drivstoff, og har utslipp som er bare omtrent halvparten som med store bobiler, sier han.

– Hvordan oppsto idéen om bobiler i Peugeot Partner-format?

– Idéen om en bobil i denne størrelsen har kvernet i hodet i minst fire år. Vi har sett at det har vokst frem et behov i markedet for mindre bobiler og vogner, på grunn av avgifter og prisøkninger på større biler.

Enklere liv og ansvarlig forbruk

– Så tenker vi også på miljøet ved at vi har lavere forbruk og utslipp – og ved at vi har en mer miljøvennlig produksjon. En av hemmelighetene bak dette, er at vi bruker kjente nordiske materialer som bjørk i innredningen av både bobiler og vogner.

For å understreke miljøtenkningen bak prosjektet, planter vi et nytt bjørketre for hver enhet vi produserer for å gi noe tilbake til naturen. Vi vil gjerne inspirere til større nærhet til natur, enklere liv og ansvarlig forbruk, sier Bjørn-Terje Tennås videre.

– Hvem er typiske Raido-kunder?

– Vi sikter oss inn mot en yngre og mer aktiv kjøpergruppe, gjerne så bred som 18 – 60 år – både for bobiler og vogner. Når jeg sier aktiv, så spiller det på for eksempel snøscooter-entusiaster, topptur-folk, surfere og andre med fokus på aktiv fritid.

Bjørn-Terje Tennås i Raido kan allerede melde om de første 70 bobilene solgt. Foto: Raido

Mange forhandlere allerede

– Hva er salgsmålet for 2021?

– Foreløpig har vi bestilling inne på 70 bobiler og 30 vogner, uten at jeg kan gi noe konkret tall for hva vi forventer for hele året, sier Tennås, som legger til at Raido allerede har 13 forhandlere rundt om i landet.

– Vi har inngått samarbeid med Ferda-konsernet, som er den største aktøren på dette markedet i Norge, med 11 avdelinger over det meste av landet. I tillegg har vi en forhandler på Notodden og en til i Oslo, sier han.

– Den aller første Raido bobilen heter Frost, og er bygd på Peugeot Partner og Citroën Berlingo. Det virkelig smarte med løsningen, er at vi i praksis snakker om en flerbruks-bobil. Til daglig kan bilen brukes som det den er ment for, nemlig varebil. Når fritidsklokka slår, setter man bare inn bobil-innredningen, og så er man klar for tur. Innredningen er modulær, og gjøres med enkle grep om fra sittestilling til sovestilling.

Klar for matlaging og servering. Foto: Raido

«Compact living» kommer

– Både bobiler og vogner egner seg like godt for bruk om vinteren som om sommeren, understreker Tennås, og bebuder at flere modeller er under utvikling i flere forskjellige størrelser.

– Er det «small is beautiful» som gjelder også for vognene?

– På vognsiden er det kjørevogner som er vår prioritet. «Compact living» er en trend som er i rask vekst i Europa, og den kommer sakte, men sikkert også her i landet.

Kompakt og praktisk bobilløsniong for to. Foto: Raido

Raido bobil fra 459.000

– Raido er lette og kompakte vogner med tillatt totalvekt 750 kilo. Dermed kan de trekkes av de fleste biler, også elbiler, med vanlig førerkort. Liten størrelse og lav vekt har mange fordeler, og gjør det mulig å dra raskt og enkelt på tur, uten all verdens forberedelser.

Foreløpig tilbyr vi tre modeller – grunnmodellen Basic, en litt kraftigere og tøffere utgave (Tundra) og nostalgiske Retro, forteller Bjørn-Terje Tennås til slutt.

Raido vogner koster fra 159.000 kroner, mens en godt utstyrt kompakt bobil har en prislapp på 459.000 kroner.

Og Raido, hva betyr nå det?

Jo, ordet kommer fra norrønt språk, og betyr rett og slett reise!

