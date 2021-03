Eli Kari: – Jeg fortalte til guttene at dersom blir det litt vått rundt meg, så er det ikke på grunn av dere

De fleste kvinner skal gjennom overgangsalderen – også kalt menopausen eller klimateriet.

Denne fasen er en like naturlig del av livet som puberteten, men mange mener det snakkes for lite om hva som skjer med kvinnens kroppen før, under og etter overgangsalderen.

Helena Enger er spesialist i gynekologi og er opptatt av at kvinner skal vite at det er muligheter for å få hjelp til plagene en opplever.

Hun har skrevet boken «Hetetokter & kalde fakta». Der skriver hun lettfattelig om ny medisinsk viten, og hvilken hjelp kvinner kan få når plagene blir for krevende.

Hva er overgangsalderen?

Ifølge henne har gjennomsnittkvinnen sin siste menstruasjon når hun er rundt 52 år. For de fleste kvinner inntreffer den en gang mellom 45- og 55-årsalderen.

Spesialisten forklarer at det som skjer når man kommer i overgangsalderen, er at eggstokkene strever med å lage nok østrogen.

HORMONTERAPI: Helena Enger er spesialist i gynekologi og forfatter av boken "Hetetokter & kalde fakta". Foto: God morgen Norge

– Lave østrogennivåer kjennetegnes med hetetokter, søvnvansker, leddsmerter og emosjonell nedstemthet. Når eggstokkene har takket for seg, og vi går inn i overgangsalderen, slutter de å produsere østrogen, sier hun til God morgen Norge, og forklarer at dette ikke er en periode kvinnen går raskt inn og ut av, da tapet av østrogen fortsetter livet ut.

Trodde hun var dødssyk

TV 2s værsjef og Farmen kjendis-profil, Eli Kari Gjengedal, trodde hun hun var alvorlig syk, da overgangsalderen meldte sin ankomst.

– Det begynte med at jeg fikk så vondt i leddene, og det var spesielt når jeg holdt på med mobiltelefonen. Jeg innbilte meg at det var stråling, og til tider kunne jeg ikke ta i telefonen.

Fakta: Østrogener Østrogener er en fellesbetegnelse for substanser som virker som kvinnelige kjønnshormoner. De viktigste naturlige forekommende østrogener er østradiol, østriol og østron. Østrogenene er ansvarlig for utviklingen av de sekundære kjønnskarakteristika under puberteten. De naturlige forekommende østrogenene produseres primært i eggstokkene hos kvinner i reproduktiv alder og i morkaken. Produksjon av østrogen i eggstokkene starter i puberteten. Kilde: Store medisinske leksikon

Hun trodde etter hvert at hun hadde fått den dødelige sykdommen ALS (Amyotrofisk lateral sklerose). For Eli Kari var det så alvorlig, at hun pratet med ektemannen om hvordan han måtte ivareta sønnen hennes. Han beroliget henne med at hun burde gå til legen før hun snakket om sin egen dødsdom.

Etter legebesøket ble hun ringt opp. De hadde fått svar på værsjefen sine prøver:

«Hei Eli Kari! Du skal ikke dø, du har ingen revmatiske lidelser. Nå må du holde deg fast og ikke bli fornærmet, men du er kommet i overgangsalderen».

For henne var det et gledens budskap med tanke på alternativet hun hadde forestilt seg. For henne ble det en pangstart på overgangsalderen.

– Helena, er det Eli Kari beskriver et vanlig forløp?

– Det er veldig vanlig. Når kvinner opplever at menstruasjonen er uregelmessig eller forsvinner, da er det noe på gang.

Blir lite snakket om

Gynekologen mener kvinner er ikke så flinke til snakke om symptomer som kan skje i denne fasen.

De lurer på om det er depresjon eller andre sykdommer når de opplever tegn som leddsmerter og hjertebank. Ofte leter de etter utenforliggende årsaker.

– Eli Kari, du har mange kvinner rundt deg. Snakket dere om dette?

OVERGANGSALDEREN: Eli Kari Gjengedal var sikker på at hun var alvorlig syk. Hun mener vi må snakke mer og høyt om denne fasen i kvinners liv. Foto: God morgen Norge

– Nei, vi hadde aldri snakket om det. Jeg husker kun én venninne som en gang åpnet den døren og sa: «Jeg tror jeg er kommet i overgangsalderen». Verken moren eller storesøsteren min har nevnt det med et ord.

Overgangsalderen fikk hun først erfare, da hun selv kom i den.

– Det startet med leddsmertene. Deretter merket jeg at jeg av og til blir litt fjortis og tar meg nær av ting som i utgangspunktet bare er tull. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det Helena beskriver.

Det finnes hjelp

Gynekolog Enger er opptatt av at kvinner skal være klar over at det finnes hjelp å få slik at de opplever en bedre livskvalitet i overgangsalderen.

– Vi gynekologer er veldig glad i hormonterapi. Når eggstokkene ikke lager østrogen lenger, får vi en mangeltilstand. Ved hormonterapi blir østrogen tilført kroppen og kvinnen blir litt mer seg selv, slik hun var før plagene inntraff.

Fakta: Overgangsalderen Overgangsalderen, klimakteriet, er i utgangspunktet en normal prosess og ingen sykdom. Symptomene skyldes at eggstokkene gradvis slutter å fungere rundt 50 års alder. Dette fører til bortfall av menstruasjon og varierende grader av symptomer på grunn av lavere østrogenmengde i kroppen. Symptomer kan være unormal svetting, hetetokter, blødningsforstyrrelser, hjerteklapp, søvnforstyrrelser og urinveisplager. Klimakteriet er et annet navn på overgangsalderen og omfatter perioden før og etter den siste menstruasjonsblødningen. Den siste menstruasjonsblødningen som markerer opphør av menstruasjonene, kalles menopausen. Menopausen inntrer vanligvis i 45 til 55 års alderen. Klimakteriet starter noen år tidligere, og plagene varer ofte en del år både før og etter menopausen. Kilde: NHI.NO

Ifølge Helena Enger er dagens hormonterapi annerledes enn den vi tidligere har hørt om. Det mange kvinner forbinder med østrogentilførsel er at den er farlig, og at den kan føre til flere tilfeller av brystkreft. Gynekologen sier dette ikke er riktig.

Gynekologen mener der er mye helse i hormonbehandlingen som er tilgjengelig i dag. Hun viser til at kvinner mellom 50 og 60 år som går på hormonterapi har lavere sykelighet og lavere dødelighet enn kvinner som ikke benytter denne terapiformen. For kvinner som sliter, mener hun det kan det være lurt å prøve ut denne terapiformen.

– Finnes det andre muligheter enn hormonterapi?

– Noen opplever at det å trene til man er ordentlig svett har en positiv effekt. Andre føler at yoga, akupunktur og hypnose hjelper. Felles for disse tingene er at du takler problemene, men de gjør ingenting med årsaken til symptomet, som er østrogenmangel.

Ble hett på scenen

Eli Kari Gjengedal benytter seg ikke av hormonterapi for sine plager. Hun lever godt med svettetokter, og hadde en helt spesiell opplevelse, da hun skulle holde et foredrag i Rosendal i Kvinnherad.

– Under konferansen ble jeg plutselig så svett at jeg kunne snu meg 360 grader inne i drakten. Jeg tenkte at det er like greit å være åpen om årsaken, så jeg fortalte til guttene at dersom blir det litt vått rundt meg, så er det ikke på grunn av dere, men jeg er i overgangsalderen.

TV 2-profilen fikk god respons, og det viste henne at det går fint an å snakke om overgangsalderen med både humor og alvor. En ting Eli Kari er sikker på, er at etter hennes opplevelser, vet venninnene veldig godt hva de har i vente når det blir deres tur.

– Helena, hvor viktig er det å prate om overgangsalderen med kjæresten sin?

– Det er kjempeviktig. Partneren må også få vite hva som kan komme av forandringer og hva det kan medføre som depresjoner og svettetokter.

Mange kvinner gruer seg til å komme i overgangsalderen, og forbinder det med noe negativt. Eli Kari, derimot, mener at det er godt å kjenne på at kroppen fungerer som den skal, og at hun gjennomgår de fasene som er normalt for kvinnekroppen.

– Jeg ser på overgangsalderen som en spennende reise. Når hetebølgene tar meg, tenker jeg: «Denne skal jeg nyte». Det er fint å kjenne at man lever, avslutter hun.