– Er en middelmådig håndballspiller hvis jeg er redd

Mørk skal etter planen bare ta straffekast i OL-kvalifiseringskampene mot Montenegro (fredag) og Romania (lørdag).

– Jeg er veldig glad for at Thorir vil ha meg med. Jeg kommer til å ta denne jobben veldig seriøst og forberede meg godt. Jeg var ikke vond å be, sier Mørk til NTB om den spesielle rollen hun kaller «uvant».

Håndballstjernen sier også at hun trolig «er to uker unna å være i full kampform» etter skaden hun pådro seg tidligere i vinter.

– Jeg er ikke redd

OL er et stort mål for henne.

– Vi har ventet lenge siden Rio, og ikke noe ville gledet meg mer enn å ta et OL-gull. Jeg håper vi får sjansen i sommer.

Mørk vet at hennes skadehistorikk er brutal og at hun kanskje ikke tåler en ny alvorlig smell i kneet.

– Skulle det gå galt en gang til, så er det trolig slutt, men jeg er ikke redd. Alternativet er å være redd og begrense seg selv. Da vet jeg også at jeg ikke er noe mer enn en middelmådig håndballspiller. Det er ikke et alternativ, sier hun.

Nedbrutt

Mørk har vært gjennom ti inngrep i knærne så langt i karrieren. Hun fyller 30 år 5. april og er en veteran på landslaget.

– Jeg forventer at vi møter balkankrigere som spiller intensivt og tøft i forsvar, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB om den kommende kampen mot Montenegro.

– Vi skal legge igjen alt vi kan på parketten for å komme til OL, legger islendingen til.

– Hun er en sikker straffeskytter, kanskje den beste. Det vil nok være det hun bidrar mest med ute på banen, sier Hergeirsson om Mørk.

For snart fem år siden tapte Norge semifinalen mot Russland i Rio de Janeiro-lekene. Etterpå rant tårene i så strie strømmer at landslagssjefen ble irritert.

Ute av spill

Mørk var skadd da det ble norsk OL-gull i 2012. 2008-lekene ble også vunnet av Norge, men det var for tidlig for Mørk.

Norge møter også Romania lørdag. Søndag rundes det hele av når rumenerne møter Montenegro. Da kan det norske laget sitte i flyet på vei hjem.

De to andre kval-turneringene ser slik ut, også her får de to beste OL-billett:

* Spania (vert), Sverige og Argentina.

* Russland, Serbia, Ungarn (vert) og Kina.

Det deltar tolv nasjoner for begge kjønn i OL-håndballen, i to grupper a seks lag. De fire beste i hver pulje kvalifiserer seg til kvartfinalen.

