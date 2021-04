Toyota og Suzuki har begge sterke tradisjoner i Norge – men ingen av dem har hatt ladbare hybrider eller elbiler i sortimentet, før i fjor høst.

Da ble det nemlig sluppet to nye modeller –som egentlig er èn. Toyota RAV4 og Suzuki Across er bygget som del av en samarbeidsavtale mellom de to bilprodusentene. Med unntak av fronten, er de to identiske tvillinger: Samme plattform, samme drivlinje og likt interiør.

Begge har opplevd et betydelig løft i salget, etter at de ladbare nyhetene ble avduket. RAV4 er en av de mest solgte bilene så langt i 2021 – mens Across har vært avgjørende for en sterk vekst i salget hos Suzuki.

"Norgesbilen"

Suzuki har lenge vært flinke til å markedsføre seg som "Norgesbilen" – mest fordi alle modellene har firehjulsdrift. Men de siste årene har slagordet vært litt misvisende. Nå er det nemlig ladbare drivlinjer som i stor grad indikerer om en bil er Norgesbil, eller ikke.

Derfor er dette en svært viktig modell i Norge. I tillegg til å være den første ladbare modellen, er det også den sterkeste og raskeste serieproduserte Suzuki-modellen som er produsert. 306 hk sørger for det!

Høyt salg

I fjor ble det solgt 798 Across, og i år forventer den norske importøren å få inn rundt 1.000 biler. De kunne helt sikkert solgt mange flere, og jobber med å få flere inn et større volum av biler.

Det har vært et opphold i produksjonen, men nå ligger det an til at man får inn nye biler i mars/april.

Vi har lyst å sjekke hva som faktisk skiller denne fra søstermodellen med Toyota-logo – for noe er det, faktisk ...

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Den store gapende grillen, og de smalere frontlyktene gir Across et litt annerledes fjes enn Toyota RAV4. Vi liker Across-designet best, og synes rett og slett den ser mer moderne ut enn RAV4.

Hva er nytt?

Across er noe billigere enn RAV4 – men leveres til gjengjeld uten panorama glasstak, minne på de elektriske setene, App til styring av klimaanlegg og lading, kjøling av forsetene og 360-kamera.

Slik ser Toyota RAV4 ut. Hvilket design som funker best er naturligvis subjektivt, men RAV4 er mer offroad og særpreget.

For mange er kanskje dette noe man klarer seg uten. Og da er det i tilfelle penger spart.

Prisen på Across er 549.000 kroner. Det er bare èn modell: First Edition. Den er rimelig godt spekket med utstyr: Skinnseter (syntetisk), oppvarmet ratt og baksete, adaptiv cruise control, Apple Carplay/Android Auto, ryggekamera, mørke ruter og 19" alufelger, er noe av det som følger med.

Det er omtrent 35.000 kroner rimeligere enn den beste utstyrte RAV4-modellen: Executive. Men her må du altså ta høyde for hva som følger med av utstyr, for å få mest mulig sammenlignbar pris.

Dette er det ikke ofte du ser, lenger. Fullverdig reservehjul i Suzuki Across.

Èn detalj som utgjør en ganske viktig forskjell på disse tvilling-bilene, er at Across har et fullverdig reservehjul under gulvet i bagasjerommet. Akkurat den løsningen er det ikke mange som bruker lenger.

Reservehjul er gull hvis uhellet først er ute. Men det stjeler en del plass. Volumet synker fra 580 liter i RAV4, til 500 liter i Across. Hva som er viktigst, plass eller reservehjul, må hver enkelt ta stilling til.

Dessuten lader RAV4 raskere – faktisk nesten dobbelt så raskt: Ombordladeren til Toyota er på 6,6 kW – mot 3,6 kW i Across. Garantien er også annerledes – begge har 5 år, men Toyota gir 200.000 kilometer, mens Suzuki stopper på 100.000 kilometer.

Nyttelast og hengervekt er naturligvis det samme på begge: 495 kg og 1.500 kg.

Interiøret er helt likt Toyota RAV4, med unntak av logoen på rattet. Det innebærer en helt annen opplevd kvalitet enn andre Suzuki-modeller.

Hvordan fungerer det?

Ikke overraskende, er dette akkurat som å kjøre en Toyota RAV4. Det betyr høy komfort, høy opplevd kvalitet og en god og oversiktlig kjøreposisjon. Across føles rett og slett som en stor og trygg SUV. Det er ikke ofte man får følelsen av å "ruve" i en Suzuki, men det gjør du faktisk i denne.

Uvanlig god støyisolering er også et viktig poeng. Ikke minst på langturer og når du kjører i elmodus. Her er Across på et nivå vi ikke er vant med på Suzuki.

Bagasjerommet er på 500 liter – 80 mindre enn i Toyota RAV4.

Selv i el-modus, føles den pigg å kjøre – og til daglig er det nettopp i elmodus mye av kjøringen kommer til å bli gjort. Batteripakken er på hele 18,1 kWt.

Med en oppgitt rekkevidde på 75 kilometer (målt etter WLTP-metoden), er den blant de beste på markedet.

Det er god plass i baksetene. Dette er en fullverdig familiebil. Men disse setene kan ikke skyves i lengderetningen, eller justeres i vinkel.

Vår erfaring er dessuten at det ikke er umulig å gjenskape den rekkevidden, selv på vinteren. På tørrasfalt og i rundt 3-5 plussgrader klarer vi 65-70 kilometer, uten å tenke noe på kjøremønster. Det eneste aberet er at den ikke alltid vil kunne kjøre utslippsfritt helt fra start av, hvis det er mange kuldegrader. Da må den la motoren bli varm, først.

Forøvrig tar vi med at selv i elmodus har du firehjulsdrift, da det er en elmotor både foran (182 hk) og bak (54 hk).

Det er ulike kjøreprogram. Blant annet kan man velge å bygge opp batterikapasiteten, mens bilen kjører. Da fungerer bensinmotoren rett og slett som en generator. En smart løsning, fordi det etterhvert kan komme krav om utslippsfri kjøring i bykjerner. Du kan også velge å spare på batterikapasiteten.

Det er i tillegg et eget offroad-program (Trail).

Bensinmotoren er en firesylindret 2,5-liter – som yter 185 hk/270 Nm. Sammen med elmotorene gir den en såkalt systemeffekt på hele 306 hk / 450 Nm.

I utgangspunktet høres det nesten ut som den skal være sportslig. Du finner også Sport som et eget kjøreprogram. Men sportslig er Across ikke. Den trinnløse e-CVT-automatgirkassen gjør at aktiv kjøring fort blir ganske masete. Da stanger den på høyt turtall. I tillegg er hele understellet og styringen satt opp med komfort i fokus.

Det er et eget offroad-program, for kjøring utenfor allfarvei.

Across legger mye heller opp til at du skal ta det pent og pyntelig – vel vitende om at du har over 300 hk å rutte med, hvis behovet skulle melde seg. Kraftoverskudd kommer alltid godt med.

Oppgitt forbruk er nesten meningsløst på en slik bil. Det handler utelukkende om kjøremønster og hvor flink du er til å lade. Men svært mange vil altså kunne kjøre mer eller mindre uten å bruke bensin i hverdagen.

Som familiebil fungerer dette veldig bra. Det er god plass i baksetet. Men seteryggen legges ned 60/40 – i stedet for den litt mer praktiske 40/20/40. Det er ikke skiluke.

NB: Èn ting vi fikk flere tilbakemeldinger på i forbindelse med testen, var at lyden på handsfree-opplegget var dårlig.

Bilen for deg hvis?

Du trenger en romslig, komfortabel familiebil

Ikke bilen for deg hvis?

Liker aktiv kjøring

Vi liker fronten på Across. Den ser moderne og aggressiv ut.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 80 vurderinger av Suzuki. Men enn så lenge er det ingen omtaler av den nyeste utgaven.

Suzuki Across First Edition Motor og ytelser: Motor: 2,5-liter bensin + to elmotorer Effekt: 306 hk / 450 Nm 0-100 km/t: 6 sek. Toppfart: 178 km/t Forbruk (WLTP): 0,01 l/mil Batteri/lading: Batteripakke: 18,1 kWt Rekkevidde: 75 km (WLTP) Ombordlader: 3,6 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 463 x 185 x 169 cm Bagasjerom: 500 / 1.604 liter Vekt: 1.940 kg Tilhengervekt: 1.500 kg Pris: Pris testbil: 549.000 kroner

