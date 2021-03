Det europeiske legemiddeltilsynet: – Ikke en uventet situasjon

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) er i full gang med å undersøke en mulig sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp-tilfeller.

Tirsdag ble Sverige det foreløpig siste landet som setter vaksineringen på pause etter flere tilfeller av blodpropp hos personer som har mottatt vaksinen. Ingen slik kobling er blitt bekreftet, men flere land har satt vaksineringen på pause i påvente av grundigere undersøkelser fra EMA.

EMA-direktør Emer Cooke redegjorde om AstraZeneca-vaksinen tirsdag. Foto: Yves Herman/REUTERS

Tirsdag holder EMA et ekstraordinært møte i Bivirkningskomiteen, hvor tilfellene av blodpropp skal undersøkes.

– Jeg ønsker å understreke at vi tar situasjonen på høyeste alvor og vi arbeider med å avdekke mulige bivirkninger av vaksinen, innleder direktør Emer Cooke på en pressekonferanse tirsdag.

Står på sitt

EMA-direktøren påpeker at AstraZeneca-vaksinen er svært effektiv mot koronaviruset, og sier det er viktig at europeere fortsetter å vaksinere seg.

– En tidligere risikovurdering har tidligere gitt uttrykk for at fordelene utveier ulempene ved denne vaksinen, sier Cooke.

Til tross for de nylige blodpropp-tilfellene sier direktøren at EMA står fast ved denne vurderingen. Cooke sier det ikke finnes noen tydelige indikasjoner på at sykdomstilfellene er forårsaket av vaksinen.

Samtidig vil legemiddelverket fortsette å kartlegge AstraZeneca-vaksinen.

– Vi er helt avhengig av at folk har tillit til at denne vaksinen er trygg og effektiv. Derfor vil vi gjøre vårt ytterste for å forsikre oss om at denne vaksinen er trygg. Vi er bekymret for en mulig bivirkning av vaksinen, og vil nå jobbe for å forsikre oss om at produktet vi har godkjent kan fortsette å bruke av EUs innbyggere, sier Cooke.

– Ikke uventet

Cooke forteller at arbeidet med å sikre AstraZeneca-vaksinen er EMAs høyeste prioritet, men understreker at dette arbeidet vil ta tid.

– La meg begynne med å si at dette ikke er en uventet situasjon. Når man vaksinerer så mange mennesker, må man forvente enkelte bivirkninger, sier Cooke.

Direktøren forteller at blodpropp ikke er uvanlig, men at de nå arbeider med å avdekke hvorvidt disse tilfellene har en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen.

– Dette krever en omfattende analyse av all tilgjengelig data, forteller hun. EMA sier de trolig vil komme med en oppdatering om AstraZeneca-vaksinen torsdag ettermiddag.

Dødsfall i Oslo

Mandag kom nyheten om at en helsearbeider som var innlagt på Rikshospitalet med blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksine døde.

– Lørdag opplyste Statens Legemiddelverk og FHI at tre personer som er vaksinert var innlagt på Rikshospitalet på grunn av alvorlige tilfeller av blodpropp. Rikshospitalet har opplyst at en av dem er død, sa Madsen mandag.

Legemiddelverket undersøker om det er sammenheng mellom vaksinene og blodpropp-tilfellene.

– De tre alvorlige tilfellene med blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater som er sett etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen er så langt ikke sett etter vaksinasjon med de andre vaksinene, opplyste Madsen.