Hva med menneskerettighetene, Raymond?

Oslo-folk får kun ha to på besøk. Det er nok helt på grensa.

Mandag kveld innførte Raymond Johansen og resten av byrådet de strengeste tiltakene Oslo-borgere har blitt pålagt så langt under pandemien.

– Vi har aldri vært i nærheten av så høyt smittenivå som vi har hatt den siste tiden, sa byrådsleder Raymond Johansen og presenterte de strenge tiltakene som skal vare frem til 6. og 9. april.

Kriminelle rundt bålpanna

I tillegg til hjemmeskole fra 5.- 7. trinn i bydeler med mye smitte, ble det innført hjemmeskole for ungdomskolene og videregående skoler. Samme kveld ble også slått hardt ned på den sosiale omgangen i hovedstaden.

Fra å kunne samles 10 mennesker i private hjem eller hager, vil det fra 17. mars kun være tillatt med to gjester. For en påske dette kommer til å bli.

Besteforeldre kan glemme å få besøk av barnebarna, i hvert fall hvis foreldrene selv skal være med. Da er dere jo minst tre! Det vil bli forbudt å invitere to vennepar eller tre kompiser på grilling. Selv med ekstra lange pølsespyd for å opprettholde to-meteren.

Det kan altså bli kriminelt å sitte rundt den bålpanna du kjøpte i mars 2020.

Er det egentlig lov?

Men kan Oslo kommune egentlig forby sosiale sammenkomster med mer enn to gjester? Kan byrådet gjøre en middag med god avstand og antibac ulovlig? Hva med hun som har bodd alene under hele pandemien og som trenger å få besøk av foreldrene og lillebroren? Svaret er en krevende og hele tiden skiftende balanse mellom menneskerettighetene og hensynet til smittevern.

Ifølge Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 har nemlig alle rett til respekt for sitt «privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse». Også de som bor i Oslo. Enkelt sagt betyr det at myndighetene som hovedregel ikke kan gripe inn og blande seg i ditt privatliv.

Men, ingen regel uten unntak. Myndighetene, og i dette tilfeller Oslo kommune, kan gripe inn i dine menneskerettigheter dersom «dette er i samsvar med loven og er nødvendig i en demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet» eller «offentlige trygghet».

Det å beskytte helsen er også trukket frem i lovteksten. For å nevne noe.

Som å balansere på line

Det å gripe inn i menneskerettighetene kan altså gjøres helt lovlig, men bare dersom det er strengt nødvendig. Raymond Johansen og resten av byrådet må derfor vurdere, og ikke minst kunne begrunne, at det å innføre så strenge regler for besøk er viktigere for å bevare liv og folkehelse, enn retten til besøk av flere.

Med andre ord må de hele tiden vurdere menneskerettighetene opp mot forskriften som hjemler smittevernstiltakene i Oslo. Det er som å balansere på line.

For det er alvoret rundt smittesituasjonen som tilsier når hensynet til offentlig trygghet og helse veier tyngst. Og så lenge alvoret oppfattes forskjellig, vil det oppleves ulikt hvor inngripende tiltakene er.

Helt på grensa

Vi er alle lei etter måneder med isolasjon og hjemmekontor. Derfor trenger vi også å treffe andre mennesker. Gjennom pandemien har flere rapportert at tiltakene har gått utover den psykiske helsen. Da kan en koronavennlig filmkveld, strikkekveld eller FIFA-kveld være svært forebyggende. Risikerer vi nå å miste helsen vi jobber så hardt for å beskytte?

Det å nå skulle invitere begge par (ferdig vaksinerte) besteforeldre til bursdag, eller samle kollokviegruppen på fire kommer snart til å bli belagt med straffeansvar.

Smak litt på den.

Det er helt på grensa av hva menneskerettighetene tillater, men kanskje akkurat innafor.