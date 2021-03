Zlatan tatt ut i den svenske troppen

Det skjer fem år etter at han takket nei til videre landslagsspill. Milan-stjernen ga seg på landslaget etter EM 2016.

Nå 39 år gamle Ibrahimovic stoppet på 116 landskamper og 62 mål for Sverige, men nå kan det bli flere scoringer å juble for.

«The return of the God», skriver Milan-spissen på Instagram.

– Først og fremst er han er veldig god fotballspiller, den beste vi har hatt i Sverige. Det er veldig gøy at han vil gjøre comeback. Bortsett fra det han bidrar med på banen, kan han bidra med sin utrolige erfaring, sier landslagssjef Janne Andersson.

Sverige møter Georgia, Kosovo og Estland i løpet av den kommende landslagssamlingen.

Ibrahimovic sliter i øyeblikket med en mindre skade.

39-åringen har tidligere uttalt seg kritisk om landslagsledelsen. Nylig renset imidlertid han og landslagssjef Andersson lufta under et møte i Italia.

Det banet vei for det som blir et særdeles imøtesett landslagscomeback. Spiller måltyven mot Georgia neste torsdag blir han den eldste spilleren som noen gang har spilt for Sverige. Ibrahimovic vil da være 39 år, fem måneder og 23 dager.

Ingen har scoret flere landslagsmål for blågult enn ham.