Bekymret for barna i hovedstaden: – Sviktet brutalt sist

Under mandagens pressekonferanse la byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fram de mest inngripende tiltakene Oslo har hatt under hele koronapandemien.

Fra onsdag 17. mars skal samtlige elever ved hovedstadens ungdomsskoler og videregående skoler ha hjemmeskole. I tillegg blir det hjemmeskoole for barn i 5. til 7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Gorm Kallestad

Barneombud Inga Bejer Engh uttrykte mandag bekymring for hvordan de strenge tiltakene vil påvirke barn og unge.

– Jeg ser at da vi stengte ned i mars, så manglet det en plan. Nå når det har gått et år, forventer jeg at kommunene har en plan for hvordan de skal redusere konsekvensene av tiltaksbyrden for barn og unge, sa barneombudet til NTB.

– Når kommunen har kommet til en konklusjon om at de er nødt til å sette inn strengere tiltak, da har de også en plikt til å ha en plan for hvordan man reduserer de negative konsekvensene. Det kan ikke være opp til den enkelte skolen, understrekte hun.

– Må ta lærdom

Da landet stengte ned i mars i fjor gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) en nasjonal undersøkelse blant barn og unge.

Der meldte om lag 1 av 6 barn om minst en form for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolene den gangen var stengt. 20 prosent av disse opplevde psykisk eller fysisk vold for første gang. Mange av disse barna i lavinntektsfamilier.

NKVTS mener behovet for hjelpetiltak er akutt, og at man sviktet brutalt for et år siden.

– Vi gjorde en unik, landsomfattende studie under nedstengningen i fjor vår, der 3.500 barn og unge svarte på spørsmål om nedstengingen. Der lærte vi ting vi må dra lærdom av. En feil som ble gjort da var at alt for få ungdommer fikk informasjon om at de fortsatt kunne komme i kontakt med skolehelsetjenesten og barnevernet. Barn og unge må få informasjon om hvem de kan ta kontakt med dersom de trenger hjelp, sier forskningsleder Carolina Øverlien.

Øverlien sier det er viktig at man nå tar lærdom av det som skjedde forrige gang skolene var stengt.

BEKYMRET: Forskningsleder ved NKVTS, Carolina Øverlien, er bekymret for hvordan skolestenging vil gå ut over barn og unge. Foto: NKVTS

– Studien viste at de vi allerede har identifisert som sårbare, og som allerede får hjelp, må få det i enda større grad. Disse ble mer utsatt for vold under skolestengningen. Det ble ikke gjort godt nok. En tredjedel av disse opplevde redusert kontakt med disse tjenestene. Denne gangen må vi følge opp bedre. Vi forskere, lærere og skolehelsetjenesten vet hvem disse barnene er. De må få bedre hjelp, slår hun fast.

– Må være proaktive

Øverlien er klar på at det viktigste tiltaket man kan sette inn er å holde disse tjenestene åpne. Videre mener hun disse må jobbe mer proaktivt.

– Nå får barn og unge inntrykk av at alt er stengt ned, og derfor må vi si tydeligere fra at disse tjenestene fremdeles er åpne, mener hun.

Hun mener også at lærerne kan gjøre mye for å forebygge.

– De vet at noen i hver klasse er sårbare. De må følge disse opp tettere enn de gjorde sist, gjennom samtaler over telefon eller nett, eller kanskje til og med møtes ute for en tur.

– Vi har fått så mange rapporter om at psykisk uhelse øker, og vi risikerer at flere hopper av skolen. Derfor må vi forebygge mer. Raymond Johansen sa på pressekonferansen at han var urolig for at man fant grusomme ting når ting åpner. Det må vi forebygge. Heldigvis er det en enorm styrke at vi har en studie fra i våres som vi kan lære av, avslutter Øverlien.

Fyrte løs mot regjeringen

I kjølvannet av gårsdagens pressekonferanse i Oslo, fyrte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) løs mot regjeringen. Thorkildsen uttrykte bekymring på vegne av hovedstadens barn og unge, og etterlyste en krisepakke fra regjeringen. Skolebyråden føler ikke hun blir hørt.

– Det er helt uklart. Vi har ikke fått noe tilbakemelding på det i det hele tatt, og det synes jeg er ganske hårreisende, fordi regjeringen er nødt til å se at oslobarn og osloungdom har levd med de aller mest inngripende tiltakene av alle i hele Norge, sa Thorkildsen til TV 2.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sa da til TV 2 at det vil bli rullet ut midler for barn og unge de neste ukene.