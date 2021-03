3190 registreringer på Snapchat felte denne råkjøreren i 210 km/t

– Det er ikke tvilsomt at tiltalte ved den høye farten i tunnel og bruken av mobiltelefon, satte seg selv og andre trafikanter i stor fare for å bli skadet eller drept, mener Sør-Trøndelag tingrett.

22-åringen, som sto tiltalt i saken, nektet for det var han som hadde kjørt og filmet Snapchat-videoen fra Soknedalstunnelen i september i fjor. Men politiet bestemte seg for å sette i gang en omfattende etterforskning som knyttet den unge sjåføren til hendelsen.

Og retten finner det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil om at det var 22-åringen som både råkjørte og filmet. Posisjonsdata fra Snapchat fra mannens mobiltelefon viste 3190 registreringer på den aktuelle strekningen.

Vannmerke

Tiltalte hevdet at han hadde lastet ned en video fra TikTok og sendt denne ut som en Snapchat. Det trodde ikke retten noe på og viser at videoen ikke hadde vannmerke fra TikTok. Det heller ikke ble funnet noen applikasjon for fjerning av vannmerke på tiltaltes telefon.

– Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring om at han - i perioden hvor han var ute og kjørte - skal ha søkt etter «BMW Speed», kopiert linken og benyttet to eksterne applikasjoner for å fjerne vannmerke fra TikTok og redigert slik at det fremsto som live filming fra Snapchat, før han sendte videoen til venner på Snapchat kl. 00:28.

Retten mener også det er bevist at kjøringen fant sted i Soknedalstunnelen. De finner heller ikke grunn til å tro på tiltaltes forklaring om at han leide ut bilen sin, og at andre kan ha benyttet hans bil til formålet.

ÅSTED: Her Soknedalstunnelen på E6 i Trøndelag kjørte mannen i minst 210 km/t og filmet på Snapchat. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Det er skjerpende at tiltalte filmet kjøringen og delte dette på sosiale medier. Delingen fremstår som et forsøk på å skryte av hastigheten og retten mener det er forbundet med stor fare for påvirkning av andre unge som ser slik kjøring.

Lappløs lenge

Sør-Trøndelag tingrett har dømt mannen til ubetinget fengsel i 100 dager.

– Retten mener at tiltalte mangler den nødvendige respekten for fartsreglene og mangler forståelse for det betydelige farepotensialet slike fartsovertredelser utgjør, særlig ved den manglende konsentrasjon ved filming av kjøringen.

Han må også være uten førerkort i tre år og sju måneder. Tingretten mener det er skjerpende at mannen allerede hadde seks prikker og tre forenklede forelegg for råkjøring.

– Retten mener at dette viser tiltalte utviser en fraværende respekt for trafikkregler og utgjør en stor trafikksikkerhetsrisiko som samfunnet må beskyttes mot og retten mener at dette oppnås ved at tiltalte blir hensatt til å være fotgjenger i en lengere periode.

Mannens forsvarer, advokat Erik Stendal, opplyser til TV 2 i ettermiddag at hans klient tar betenkningstid.

Dommen var enstemmig.