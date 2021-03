Radioprofil Erik Engen: – Jeg var og er en alkoholiker

I over 20 år har vi hørt Erik Engen på radioen. Først i P4, så i NRK Østlandssendingen etterfulgt av Radio Metro. Han er for de fleste best kjent som stemmen som rapporterte om trafikken i og rundt Oslo.

Erik var på et tidspunkt mer beruset enn edru på jobb, og var så langt nede at han ikke ville leve. Men heldigvis ville han heller ikke dø.

Nå åpner han opp om årene fra 2011 til 2017, som han anser som de tøffeste i sitt liv.

– Det var mye bra i den perioden også. Jeg hadde fast jobb i staten, hadde sikker inntekt, kjæreste og et sosialt liv, men et litt for sosialt liv, sier han til God morgen Norge, og forklarer:

– Det som ikke fungerte var at jeg var og er alkoholiker, og da ble det alt for mye av det sosiale. Alt for mye av den hyggelige delen på pub, og det koster penger, det koster helse og det koster venner. Så den biten kan jeg godt klare meg uten fra den perioden.

– Hvor mye drakk du?

– Nok, pluss litt til. På en helt vanlig kveld kunne det fint gå med veldig sjeldent under ti halvlitere, fort opp i 15 på det man kan kalle en god eller en dårlig dag.

Strakk strikken

I perioden han slet som verst jobbet han i NRK, noe som betød at han var tidlig på jobb hver morgen.

Han forteller at det i starten var greit å ha noe å stå opp for om morgenen. Han måtte gi seg på puben i rimelig tid, ettersom han skulle på jobb dagen etter.

PÅ JOBB: I flere tiår har Erik Engen rapportert om trafikken i og rundt Oslo. Foto: Privat

– Til å begynne var det den sterkeste drivkraften. Jeg jobbet med noe jeg elsket å jobbe med, så jeg har alltid hatt lyst til å gå på jobb. Men etter hvert da, når kiloene økte, den mentale helsa ble skrallete og alkoholismen ble sterkere, så sank litt motivasjonen til å gå på jobb.

Radioprofilen forteller at han begynte å pushe grensene. Før ga han seg klokken åtte på kvelden. Da fikk han et par timer på øyet, og kunne ta seg en dusj før han dro på jobb. Så ble klokken både ni, ti og elleve. Så bikket det midnatt og han hadde fortsatt ikke kommet seg hjem.

– Jeg var ikke dritings, men nok til at jeg ikke skulle ha vært på jobb.

Drakk opp sluttpakken

Erik, som de fleste andre med et alkoholproblem, var en mester på å skjule drikkevanene sine.

– Jeg tror at jeg var verdens beste til å skjule alt mulig rart, og jeg var den siste som oppdaget at jeg var alkoholiker, sier han, og forteller at han er usikker på om kollegene merket at ikke alt var på stell.

– Du legger deg til en del vaner og du holder deg litt unna folk. Nå som du helst ikke skal møte folk i det hele tatt, må det være «lettere». Du møter ikke folk, du har lenger avstand, og du kan holde den deilige dunsten av gårsdagens fyll litt lenger på avstand. Men jeg tror at noen må ha visst.

HADDE KREFT: Erik måtte operere for prostatakreft. På dette tidspunktet veide han 150 kilo. Foto: Privat

På et tidspunkt bestemmer Erik seg for å slutte i jobben i NRK. Han hadde nylig operert for prostatakreft og veide 150 kilo. Da NRK skulle kutte ti årsverk, tenkte han at hans jobb kom til å ryke uansett.

– I tillegg snakket de om en sluttpakke, og faen, det er jo penger, da. Jeg hadde jobbet der så lenge og hadde så mye ansiennitet, så jeg kunne få ti måneder betalt, sier han og fortsetter:

– Det å få ti måneder utbetalt på konto i et jafs når du er en nyoperert kar på 150 kilo, som hadde kreft og alle mulige anledninger til å drikke? Det var en kjempeunnskyldning, og jeg tenkte at det er ingen som vil dømme han. Han drikker bare fordi han har kreft, la han holde på, også får du penger i tillegg. Det var kjempelogisk; klart jeg skulle slutte i jobben. Er du gal!

Vendepunktet

I rekordfart drakk Erik bort mesteparten av pengene. Han fikk etter hvert jobb i Radio Metro, men problemene fortsatte. Det hjalp heller ikke at den lokale puben var 58 meter unna kontoret. Erik innså at han trengte hjelp.

Han skrev et innlegg på Facebook, der han fortalte at han synes livet var slitsomt og at han var usikker på om han maktet mer. Han ble umiddelbart kontaktet av ei venninne, som jobber på legevakta i Oslo. Hun ba han komme ned for å snakke med fagfolk.

– Jeg kom inn i et system, som etter hvert fikk meg inn i hjelpeapparatet, som er lavterskel og veldig lett å komme i kontakt med gjennom fastlegen eller ved å ta direkte kontakt. Jeg kom inn i en gruppe med mennesker som var helt vanlige mennesker, som så ut som normale, flotte folk.

– Skjønte du hvorfor du var der?

– Nei, jeg skjønte ikke hvorfor noen av oss satt der. Det er ikke sånn en alkoholiker skal se ut, også kommer speilet etter hvert opp og åpner for at faen, kanskje det er det du er, ja. Det var et viktig vendepunkt.

4. oktober 2017 er også en viktig dato i Erik sitt liv. Han kaller det for fødselsdagen.

– Jeg våknet opp på jobben og tenkte: «Dette her går ikke lenger. Nå er det slutt». Jeg kjente innerst inne at jeg ikke orket dette lenger. Jeg ville noe annet. Når du kommer dit, og det gjør så vondt at du skjønner det selv, så grip muligheten, ta den og omfavne den, for da har du muligheten til å gjøre noe.

Mye støtte

Siden 2017 har radioprofilen valgt å være åpen om problemene sine, blant annet på hans Facebook-profil. For enkelte kom det brått på, mens andre hadde allerede sett hvor det bar. Fellesnevneren er at de alle har vist støtte.

– Folk er utrolige! De er veldig til å backe opp og fortelle hvilken motivasjonskilde jeg er for at jeg tør å si det høyt. Og der må jeg gi en «shout out» til Mikael Andreassen i P4, som gikk foran i min bransje og tok den første, store støyten der. Det har gjort det så mye lettere å komme bak noen som brøyter vei.

Da Erik bestemte seg for å slutte og drikke, begynte han fast på AA-møter. I dag er han tørrlagt alkoholiker og har det bedre enn noen gang.

LA OM LIVSTILEN: I dag er Erik en tørrlagt alkoholiker, og har fått øynene opp for trening. Foto: God morgen Norge

– I dag har jeg det så bra som jeg ikke kan huske å ha hatt det, sånn rent helsemessig. Det er klart at det er noe småplukk, som at jeg ikke har jobb og ikke penger og litt sånn, men det til side, har helsa aldri vært bedre. Jeg har en pulsklokke som hevder jeg er på elitenivå, så jeg må nok få kalibrert den, sier han lattermildt.

Han ser lyst på fremtiden, og håper at flere oppsøker hjelp.

– Jeg tenker at jeg hvert fall er ferdig med å drikke, for jeg bytter ikke det her mot noe. Jeg har det veldig mye bedre i dag, og det er mulig å få det bedre også, selv om utgangspunktet er dårlig, sier han og oppfordrer;

– Snakk med fastlegen, søk opp på nettet – det er mange gode selvhjelpsgrupper, som for eksempel anonyme alkoholikere. Det finnes også andre som gjør en kjempejobb!

Sliter du med alkoholproblemer?

Ta kontakt med Anonyme Alkoholikere på 911 77 770 eller gjennom deres nettsider anonymealkoholikere.no.

For akutt hjelp kan du ringe Rustelefonen på 915 08 588 eller besøk deres nettsider rustelefonen.no.