One night stands: – Vi gjentar tabbene, og angrer like mye hver gang

Hvordan takler du å få et tilbud om one night stand? Nå kommer forskningen om hva vi gjør og hva vi angrer på i etterkant.

Menn og kvinner angrer på ulike ting etter tilbud om tilfeldig sex, populært kalt one night stands.

VI TABBER OSS UT - OG GJENTAR DET: Professor Leif Edward Ottesen Kennair står bak undersøkelsen om one night stands. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Vi gjentar tabbene våre, og angrer like mye hver gang, fastslår professor Leif Edward Ottesen Kennair til TV 2.

Det viser ny forskning fra Institutt for psykologi ved NTNU.

Menn angrer for «nei» - kvinner for «ja»

I undersøkelsen som stiller de samme spørsmålene til deltagerne i to omganger, med en viss tid imellom, stilles spørsmålet om de angret sist det dukket opp en mulighet for uforpliktende sex.

Og det korte svaret er at, ja, både menn og kvinner angrer. Men de angrer altså av helt motsatte grunner.

Kvinner angrer oftere på at de hadde uforpliktende sex.

Menn angrer oftere for at de lot muligheten gå fra seg.

– Vi ville se om angeren bidro til en endring i atferd neste gang, sier professor Mons Bendixen.

– Men folk fortsetter stort sett med samme seksuelle atferd, og samme nivå av anger, sier Kennair.

Så hva er da vitsen med anger?

– Mange psykologer antar at anger, lik andre følelser, har en funksjon; at angeren skal påvirke atferden vår slik at vi tilpasser den. For eksempel at vi, etter å ha opplevd negative følelser, endrer atferd for å slippe disse negative følelsene senere, sier Kennair.

– Folk flest synes at anger egentlig er en bra negativ følelse å ha, det viser annen forskning, sier den tredje forskeren bak denne undersøkelsen, postdoktor Trond Viggo Grøntvedt.

– Da antar folk at angeren bidrar til at de ikke gjør dette om igjen.

Men funnene i denne NTNU-studien viser altså at de spurte ikke lærte av det de selv så på som et feiltrinn.

FORSKNING I STUDENTBYEN TRONDHEIM: Menn angrer for sitt nei - kvinner for at de sa ja. Foto: Stein Roar Leite

For da skulle mannfolkene som ble spurt ha benyttet seg av nye sjanser til uforpliktende sex. Og kvinnene skulle ha hatt sjeldnere one night stands.

Både menn og kvinner fortsatte altså å begå det de selv beskriver som tabber.

Vi blir aldri helgener

– Vi er ikke så overrasket, konstaterer professor Kennair.

– Dersom anger virkelig skulle hjelpe, burde ikke syndere til slutt bli helgener?

Han spør retorisk om «hva angrer du oftest på?» og «har det virkelig endret atferden din?»

– Hvorfor lærer vi ikke av våre feil?

– Vi er stort sett de vi er, og når muligheten byr seg og kåtskapen tar overhånd, eller ikke, reagerer vi antagelig akkurat som sist.

Ingen andre har testet anger for seksuell atferd, ifølge de tre forfatterne av studien, som først fortalte om sine funn til forskningspublikasjonen Gemini.

– Vi fant svært lite om dette andre steder, sier Grøntvedt, men vi fant mye om at folk tenker anger er lurt.

EVOLUSJONÆRE GRUNNER FOR KVINNERS ANGER: Professoren mener vi finner kvinners anger i evolusjonen. Her foredrar han for studenter i Studentersamfundet i Trondheim. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Men hvorfor angrer kvinner oftere sine one night stands?

– Det er en evolusjonær cost-benefit-analyse, mener Kennair, kvinner har mindre å tjene på korttidssex. De kan bli gravide, og bør da helst investere i avkommet gjennom å velge en mann med omhu. Derfor angrer de oftere.