Steng barnehagene nå!

Nå har man sett enda en pressekonferanse der det snakkes om stort smittepress, at smittespredningen er størst i alderen 0 (altså fra de aller minste barna i barnehagen) til 19 år, og knallrøde smittetall i hele Oslo, og tiltak for å begrense smitten.

Alle andre stedet enn i barnehagene. For barnehagene skal ha åpent. Nei, unnskyld, vi skal ha stengt når alle barna er på påskeferie.

Hvem tenker på barnehagene?

Jeg har lenge hatt en mistanke om at de som har ansvar for barnehager både på byrådsnivå og bydelsnivå ikke akkurat har barnehagene i tankene når de setter inn tiltak, og denne mistanken har bare blitt enda sterkere nå.

Selv om smitten øker også for barn i barnehagealder, så skal barnehagene være åpne. På grunn av «de sårbare barna». Jeg har i mine 25 år i barnehage aldri hørt så mye bekymring for «de sårbare barna» som det siste året.

Jeg kan ikke huske å ha hørt samme bekymring for dem når det kuttes i barnehagenes budsjett, når det kuttes i barnevern/PPT/ andre hjelpeinstanser, når det kuttes i ressurser til barn med spesielle behov, og heller ikke når man velger å ikke gå inn for full bemanning hele dagen i barnehagen.

TENK om politikerne hadde hatt baller til å være ærlige og si rett ut at «Vi holder barnehagene åpne uansett, for det koster for mye å stenge dem». Jeg mistenker nemlig sterkt at det er der det ligger, selv om det har blitt brukt penger på vikarer over en lav sko det siste året.

Barnehagelærer Anita Remmen ber byrådet i Oslo om å stenge barnehagene.

Da vi begynte med rødt nivå for et år siden, så var de fleste enige om at rødt nivå var nærmest idyll i barnehagen; små barnegrupper med faste voksne, bortimot null fravær hos personalet og i det hele tatt.

Rødt nivå nå derimot er noe HELT annet. På grunn av et virus som smitter fortere, og symptomer som kan være alt fra hodepine, vondt i nakken, luftveissymptomer osv, så har fraværet i barnehagene skutt i taket.

Superhelt-kappa er slitt ut

En avdeling jeg vet om, har siden 1. september hatt TO UKER der den faste bemanningen har vært på jobb hver dag fra mandag til fredag. Ellers har det vært fravær og vikarer hver eneste uke. De gangene vi har vært så heldige å få vikar, da. For det har vært perioder der vikarbyråene har vært tomme for folk! Gjett tre ganger om de som er tilbake på jobb er slitne, eller?

For noen dager siden ble det markert i en del barnehager at det er et år siden vi ble slått ned av korona. Vi er visstnok «superhelter» vi som jobber i barnehagene, som jobber med alt fra 9 – 18 barn, med tilhørende foreldre, og 3-4 kollegaer.

Uten munnbind, uten mulighet for å holde avstand verken til barn, foreldre eller kollegaer, og uten nok smittefaglig kunnskap til å være sikre på når snørrete barn bør sendes hjem (gjett tre ganger hvor mange ganger den smitteveilederen har vært endret?).

Jeg skal ærlig innrømme at superhelt-kappa mi ligner mer på en godt brukt gulvklut, som er både tynnslitt, skrukkete og full av hull.

Raymond (Johansen) og Inga Marte (Thorkildsen) snakker om rødt nivå og smittevern i barnehagene; nå må vi stramme ENDA mer inn. Hva i all verden er det igjen å stramme inn på?

Prøv å gå i mine sko

Jeg inviterer gjerne Inga Marte til å jobbe sammen med oss en dag i barnehagen. Og være den som må fortelle ett- og toåringer at de ikke kan krysse den imaginære linjen som skiller kohortene ute, og som skiller venner som vil leke sammen.

Være den som ser på at vi ikke har sjans til å overholde avstanden på 1 – 2 meter som bør være mellom ansatte og foreldre, og foreldre imellom, når ALLE foreldrene kommer og henter barna sine klokka 14:50 fordi barnehagen stenger klokka 15:00 på rødt nivå.

Være den som tar smilende imot foreldrene når de kommer og henter barna, fortelle at vi har hatt en fin dag (vi forteller selvfølgelig ikke om alt fraværet, vikaren som ikke møtte opp, at vi måtte slå sammen flere kohorter enn anbefalt pga fravær) når vi egentlig er så slitne at vi har mest lyst til å grine.

Være den som skal vurdere om de barna som hoster/snørrer, hoster/snørrer nok til å sendes hjem eller ikke? Og være den som også selvfølgelig må trøste de hostete/snørrete barna når de trenger trøst, og ikke tillate seg å kjenne på at kanskje jeg også, innerst inne, er litt bekymra for å bli smittet av korona.

Men det er viktig at jeg ikke omgås med mer enn to personer på privaten…

