– Tapte 200.000 kroner rett etter Høies pressekonferanse

Innstramningene i Viken er like strenge enten man bor i Drammen eller Nore og Uvdal. Flere kommuner reagerer på udifferensierte tiltak.

Etter mandagens møte mellom helsemyndighetene, statsforvalter og kommunene i Viken, ble det bestemt at alle kommunene i fylket må stenge ned.

Serveringssteder, klesbutikker og treningsstudioer er noe av det som måtte stenge ved midnatt. Det er også innført hjemmeskole på ungdomskolen og videregående.

– Like tiltak for hele fylket vil gjøre det lettere for innbyggerne å forstå og følge reglene, sa Bent Høie på mandagens pressekonferanse.

Det reagerer flere ordførere på.

Det er flere kommuner i Viken med mindre enn ti smittetilfeller siden pandemien brøt ut.

500 meter fra fylkesgrensen

– Vi prøvde å si i fra at innstrammingen kommer til å få uønskede konsekvenser hos oss, sier ordfører i Gol kommune, Heidi Granli.

Kommunen har hatt to smittetilfeller de siste 14 dagene.

– Vi mente at det burde være geografiske tilpasninger. Dette oppleves som urettferdig for mange.

Granli forteller at kommunen nå skal jobbe med å hjelpe det lokale næringslivet. Det er først og fremst de familiedrevne hotellene som kommer til å slite mest ifølge ordføreren.

Inntektstap på 200.000 kroner

Fjellstuen Torsetlia i kommunen Nore og Uvdal, merket konsekvensene av innstrammingen bare timer etter pressekonferansen til Bent Høie.

– I løpet av kvelden i går så hadde vi avbestillinger som tilsvarer en inntektsreduksjon på 150-200.000 kroner, forteller eier av Torsetlia, Reino Skjøtskift.

LITE SMITTE: Kommunen Nore og Uvdal har hatt seks smittetilfeller i løpet av pandemien, likevel har kommunen måtte stenge ned på lik linje som resten av fylket. Foto: Reino Skjøtskift.

Hotelldirektør ved Oset Høyfjellshotell, Gudrun Hesla, er også helt fortvilt over nedstengingen.

– Jeg reagerte med vantro når beskjeden kom. Jeg forstår virkelig ikke resonnementet bak avgjørelsen, sier Hesla til TV 2

Høyfjellshotellet ligger 500 meter fra fylkesgrensen.

– Kollegaen min en halv mil unna kan drive nærmest normalt. Det er klart at mange turister heller reiser over grensen nå.

UFORSTÅELIG: Gudrun Heslas høyfjellshotell ligger 500 meter fra fylkesgrensen. Foto: Elias Dahlen

Hesla så seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel til alle sine ansatte tirsdag.

– Hadde det vært et reelt smittetrykk i kommunen vår så hadde jeg forstått avgjørelsen, men det er det ikke nå. Jeg mistenker at hensynet til hytteeierne har gått foran hensynet til lokal næring.

Nore og Uvdal er den geografisk største kommunen i Viken. De har hatt seks smittetilfeller gjennom hele pandemien. Ordfører i kommunen, Jan Gaute Bjerke, var også i mot tiltakene som ble gjennomført i går.

– Dette er jo drastisk for oss som har hatt lite smitte over tid. Vi har forståelse for at det er en dugnad, men tiltakene kunne vært differensiert mellom kommunene.

Bjerke er ydmyk ovenfor at smittetallet fort kan snu. Men er i likhet med ordføreren i Gol, bekymret for hva dette kan bety for servicenæringen.

– En total nedstenging nå rett før påske er dramatisk. Vi har ikke så mange ben å gå på i kommunen.

Kan ikke sammenligne

Kommunen med minst smitte i Viken er Rollag. Kommunen har hatt fem smittetilfeller siden mars 2020.

– Vi skjønner at situasjonen er kritisk i Oslo-området, men det har vært stort fokus på at tiltakene skal stå i stil med smittenivået, og det er det ikke nå. Det er rett og slett uforståelig.

Det sier ordføreren i kommunen, Viel Jaren Heitmann. Hun håper hyttebesøkende nå benytter seg av tilbudene serveringstedene nå vil tilby.

– Det er nødvendig at takeaway mulighetene blir benyttet for at tilbudene skal bestå.

Veggli Vertshus er et av serveringsstedene i Rollag som nå håper ordførerens oppfordring til hyttefolket blir fulgt opp.

URETFERDIG: Veggli Vertshus får ikke lov til ha servering, til tross for at det kun er påvist fem smittetilfeller i Rollag Foto: Privat

Daglig leder, Geir Halvorsen, ble overasket når tiltakene ble lagt frem mandag.

– Det går jo ikke an å sammenligne Rollag med Drammen. Dette er blodig urettferdig. Hvis det ikke kommer en god kompensasjonsordning nå så betyr det slutten for sånne som oss.

Ambivalent

Kommunedirektør i Aremark kommune, Andreas Lervik, er ikke like kritisk til nedstengingen..

– Det er en ambivalent situasjon. Tidligere har vi måttet forsvare hvorfor vi ikke har så strenge tiltak som andre kommuner, mens nå reagerer folk på det motsatte.

Lervik mener likevel at smittetiltakene kunne vært ulik mellom kommunene. Aremark har hatt totalt syv smittede.

– Gitt smittepresset vi ser, så trenger ikke vi disse tiltakene for å ha kontroll. En differensiering ville sånn sett gitt mer mening.

AMBIVALENT: Kommunedirektør i Aremark, Andreas Lervik, mener Aremark ikke hadde behov for de nye innstramningene. Foto: Cornelius Poppe

Heller ikke på den lokale campingplassen er frustrasjonen spesielt stor.

– Vi ble overasket over at vi også ble med i innstrammingen, men nå ser vi at smitten øker igjen i nabokommunene våre, så da må det vel bli sånn, sier medeier på Kirkeng Camping & Event, Øyvind Kirkeng Malkenes.

Innstrammingen går utover restauranten til campingen. Kjølelagrene var fullt opp med påskemat.

– Vi pleier jo å få mange besøkende fra andre kommuner hit på påskemiddag, og nettopp derfor så er det vel greit med de nye reglene nå.