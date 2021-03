I gårsdagens runde av Telialigaen Counter-Strike ble det poengdeling for Kristian "akEz" Kornbakk og 777. Kampen om førsteplassen lever helt til siste serierunde hvor de møter Oilers eSport.

Kampen mellom Nordavind DNB Talent og 777 endte med poengdeling. Sluttspillplassen er allerede sikret for 777, men kampen om å ende seriespillet på førsteplass gjenstår.



Laget som vinner seriespillet får nemlig fordelen med å velge motstander i sluttspillets semifinale.

— Det fungerte ikke så godt som forventet

Lagene møttes også i finalen av TV 2 sin lukkede kvalifisering til Nordic Masters på søndag. Det ble en meget jevnspilt kamp som gikk helt til overtid på siste kartet før 777 tok det siste stikket. Med under 24 timer pause mellom kampene ønsket lagleder Kristian "akEz" Kornbakk å endre spillestilen.

— Vi gikk inn med en tanke om å spille mer løst i dag, det funket ikke så bra som vi hadde håpet på, sier Kornbakk til TV 2s studio etter gårsdagens kamp.

Det er ikke ofte man møter samme lag to dager på rad, og kampen i Telialigaen bærte derfor preg av at lagene kjente hverandre godt.

— Det er alltid rart å spille mot et lag som du spilte mot dagen før i en intens finale. Kampen ble fylt med mye rar Counter-Strike. Uavgjort var et greit resultat, forklarer spilleren til TV 2.

Kampen om siste sluttspillsplass

Nordavind DNB Talent kunne med seier i kampen mot 777 mer eller mindre sikre seg plass i sluttspillet. Men med poengdeling vil alt avgjøres i siste serierunde, hvor de nå er avhengig av seier i egen kamp og at Foxed Gaming Power taper sin kamp.

— Jeg er ganske sikker på at vi kommer oss til sluttspillet. Tror Foxed taper mot Apeks, med tanke på hvor mye de sleit mot Bifrost i denne runden, det var like før de tapte den kampen, sier Nordavind spiller Viktor "vhw" Wadman til TV 2.

Talent-laget til Nordavind DNB har hatt høye ambisjoner, men i en podkast fra 777 forrige uke meldte flere av norges Counter-Strike eksperter at laget ikke har levert til forventningene dems. Kort tid etter svarer laget med å ta seg helt til finalen i TV 2 sin lukkede kvalifisering til Nordic Masters - og gå tå til tå med 777 i Telialigaen.

— Podcasten, og kritikken der, hadde egentlig ikke noe å si for oss. Hele laget har alltid hatt gløden og motivasjonen til å bli bedre, og vi er tross alt et ganske nytt lag. Vi føler vi endelig begynner å få etablert identiteten vår, og viser det frem på server. Det at H4RR3 har kommet inn og hjulpet oss den siste tiden har også hjulpet mye, avslører Wadman til TV 2.

Slik spilles Telialigaen

Telialigaen er en norsk e-sportliga som har divisjoner i forskjellige spilltitler. Ligaen har totalt over 930 lag som deltar på tvers av divisjoner og avdelinger.

Fra forrige sluttspill i Telialigaen, Counter-Strike Foto: TV 2

Man starter i laveste divisjon, og kan deretter spille seg til opprykk hele veien til førstedivisjon. I førstedivisjon spiller man ordinært seriespill online, og deretter vil de fire beste lagene kvalifisere seg til sluttspill som spilles offline ("on site") med publikum.

Telialigaen avholder ligaspill for flere spilltitler. I tillegg til Counter-Strike konkurreres det også i titlene League of Legends, Hearthstone, PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUND og Rocket League.

Telialigaen er de facto-turneringen for e-sport i Norge, og er den største nasjonale e-sportligaen i Europa.

