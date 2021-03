– Jeffrey Epstein ødela livet hennes

I et stort intervju tar Ian Maxwell den overgrepstiltalte søsteren Ghislaine i forsvar, og forteller om sitt møte med overgriperen Jeffrey Epstein.

Den britiske forretningskvinnen Ghislaine Maxwell har sittet fengslet siden i fjor sommer. 59-åringen utpekes som Jeffrey Epsteins høyre hånd, og påtalemyndigheten mener hun hjalp Epstein ved å rekruttere jenter under 18 år, vinne deres tillit og til slutt misbruke dem.

Sosietetskvinnen Maxwell var ikke fremmed for rampelyset, her fra åpningen av Yves Saint Laurent-butikken i New York i 2003. Foto: Evan Agostini/AFP

Maxwell har flere ganger forsøkt å slippe ut av varetekt, uten hell. Statsadvokaten mener at Maxwell, som forsøkte å skjule seg for politiet i en luksusvilla, med stor sannsynlighet vil forsøke å rømme.

Selv nekter sosietetskvinnen for de grove overgrepsanklagene, og hennes forsvarer sier hun gleder seg til å renvaske navnet sitt.

Nå tar også Maxwells bror Ian sin overgrepstiltalte søster i forsvar. I et større intervju med den britiske avisa The Times sier han at søsteren er noe helt annet enn bildet som fremstilles i media.

– Ghislaine slik vi kjenner henne har blitt begravet i en karikatur, en oppdiktet, avskyelig karikatur av en overgriper og en hallik, sier Maxwell.

– Skulle ønske de aldri møttes

Broren beskriver Ghislaine som «veldig sjarmerende».

– Hun har en veldig god humoristisk sans, legger Ian Maxwell til.

Maxwell havnet for alvor i medienes søkelys da Jeffrey Epstein ble funnet død i fengselscellen sin sommeren 2019. Ian forteller at dødsfallet snudde søsterens tilværelse på hodet.

– Det var da verdens hennes eksploderte, forteller broren.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein var kjærester og samarbeidspartnere. Foto: Laura Cavanaugh, Handout via AFP

Maxwell hadde et forhold med Epstein på 1990-tallet, og anklages for å ha bistått milliardøren i omfattende overgrep mot en rekke mindreårige jenter.

– Jeg vet hun ønsker at de aldri møttes. Han har ødelagt livet hennes, sier broren.

I intervjuet toner han ned forholdet mellom søsteren og Epstein. Han erkjenner at de «datet på begynnelsen av 90-tallet», men insisterer på at det hele var over innen årtusenskiftet.

Avfeier rolle

Mange av de groveste overgrepsanklagene skal ha funnet sted etter dette, deriblant påstanden om at Maxwell og Epstein ved tvang en tenåring til å ha seksuell omgang med Prins Andrew i 2001.

Her er prins Andrew med armen rundt Virginia, i Ghislaine Maxwells bolig i London i 2001. Foto: Faksimile fra rettsdokumenter i Epstein-saken

Der hvor påtalemyndighetene utpeker Maxwell som Epsteins fremste medhjelper, sier broren at hun ikke var noe annet enn en vanlig ansatt.

– Hun fikset boligen hans og hjalp til med å passe på en eller to av eiendommene hans. Hun var gift, hun hadde stebarn, hun hadde ikke sett Epstein på flere år, insisterer broren.

Maxwell har selv erkjent at hun har ansatt mange folk for milliardæren, blant annet gartnere, kokker, hushjelper, butlere og sjåfører. Hun hevder imidlertid at alle hun ansatte var i «passende alder» og ikke mindreårige.

Møtte Epstein

Ian sier han selv ble introdusert for Epstein ved én anledning, og at han satt igjen med en dårlig følelse etter møtet.

– Han var kald. Han utstrålte ikke den varmen man forventer fra en person som ønsker å tilbringe mye tid med deg, forteller broren.

Ghislaine Maxwell har blitt nektet kausjon ved flere anledninger, her fra et rettsmøte i juli i fjor. Foto: Jane Rosenberg/REUTERS

Intervjuet med The Times er en del av Maxwell-familiens forsøk på å få Ghislaine løslatt mot kausjon. I et intervju med BBC beskriver broren forholdene i fengselet som «groteske» og sammenlikner søsterens opphold med «tortur».

– Ingen bør gå gjennom det hun har gått gjennom. Det er veldig nedverdigende. Ikke noe demokratisk land bør ha et slikt fengselssystem, sa Maxwell tidligere denne måneden.

Maxwells advokater har tidligere sagt at hun har gått ned flere kilo og mistet mye hår under fengselsoppholdet. Ansatte i fengselet hevder imidlertid at Maxwell er ved god helse, og at hun blir behandlet som alle andre innsatte.

Rettssaken mot Maxwell er satt til juli, og hun risikerer opp mot 35 år i fengsel dersom hun blir dømt til skyldig.